Arriva la terza edizione dell’International Imago Film Festival

Il diritto alla felicità anche per il cinema indipendente. E’ il claim della terza edizione dell’International Imago Film Festival

Happening Casa del Cinema 3 luglio 2024 ore 17.00 Roma

Dal 27 luglio al 3 agosto 2024 Teramo

Il diritto alla felicità vale per tutti, un diritto inalienabile proprio di ogni individuo e che dovrebbe passare anche attraverso la possibilità di costruire cultura attraverso il cinema indipendente. Ecco, quindi, che per la sua terza edizione l’International Imago Film Festival ha deciso di puntare tutto su quel “Diritto alla felicità”, straordinario film pluripremiato con Remo Girone prodotto nel 2021 dalla omonima casa di produzione, che anche i protagonisti del cinema indipendente dovrebbero poter sfiorare con tutte le sue grandi potenzialità. Il festival, che si svolgerà quest’anno dal 27 luglio al 3 agosto 2024 a Teramo, si offre proprio come valido strumento di sostegno alle visioni di quella parte di cinema indipendente che con tenacia, e il coraggio di osare, realizza piccoli grandi capolavori. Ideato dalla volontà di Lucia Macale, presidente della associazione Imago e della produzione con oltre 20 anni di esperienza nel campo del cinema e della televisione, e dall’estro creativo di Claudio Rossi Massimi, regista del sopracitato film pluripremiato e direttore artistico, il festival sarà presentato a Roma durante un happening tra esperti ed appassionati del settore che saranno presenti presso la Casa del Cinema il prossimo 3 luglio ore 17.00. Un confronto che nasce dall’esigenza di aprire una finestra, un dialogo più approfondito per offrire spunti, suggerimenti e anche la giusta dose di incoraggiamento ai protagonisti, alle maestranze, costretti spesso ai margini e, nonostante tutto, ricchi di quell’entusiasmo che si unisce alla grande professionalità. Con la direzione artistica affidata a Claudio Rossi Massimi la kermesse vedrà un calendario fitto di proiezioni, quelle pomeridiane in lingua originale dalle 16.00 alle 19.00, offrendo uno spaccato di storie, un viaggio emozionante con la presenza di grandi artisti e condotto dagli attori Federico Perrotta e Valentina Olla, coppia nella vita e sul set. Tra gli appuntamenti da segnalare, tutte le sere in piazza Martiri della Libertà a Teramo:

27 luglio ospite Antonio Catania

28 luglio Concerto di Marcello Cirillo e Demo Morselli con la sua orchestra (unica sera senza proiezione)

29 luglio ospite Maria Grazia Cucinotta

31 luglio ospite Maurizio Mattioli

1 agosto anteprima del mediometraggio di Claudio Rossi Massimi “Come ogni mattina” sarà presente tutto il cast insieme ai due protagonisti Vanessa Gravina e Leandro Amato

2 agosto concerto del Maestro Enrico Pieranunzi con il suo trio jazz

3 agosto serata di gala con assegnazione dei premi.