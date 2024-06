Lucca Film Festival, due bandi gratuiti, “Buona la prima!” e “Scrivere Cinema”

Scadono entrambi il 15 agosto 2024 i due nuovi bandi a iscrizione gratuita lanciati – in collaborazione con SIAE – a partire dal prossimo 20 giugno dal Lucca Film Festival 2024, la cui ventesima edizione si svolgerà dal 21 al 29 settembre 2024, con la direzione artistica di Nicola Borrelli.

Il primo dei due bandi riguarda la prima edizione del concorso “Buona la prima!”, riservato alle opere prime in formato cortometraggio. L’intento è quello di aiutare gli autori emergenti ad avere maggiore visibilità. L’iscrizione è gratuita, il corto deve avere una lunghezza massima di 20 minuti e deve essere la prima opera realizzata dall’autore, inoltre deve essere stata terminata nell’anno 2023 o 2024. Per partecipare, si deve compilare il modulo d’iscrizione scaricabile sul sito www.luccafilmfestival.it e allegare un link del cortometraggio. In caso di selezione è richiesto il film in formato DCP. Le opere selezionate verranno proiettate all’interno del Festival e saranno assegnati tre premi da una giuria di professionisti del settore: miglior opera prima, miglior sceneggiatura e miglior colonna sonora. Quest’ultimo riconoscimento sarà assegnato in collaborazione con il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e il Master M.A.I. (Musica Applicata all’Immagine). Il bando scade il 15 agosto 2024. I materiali devono giungere alla mail: buonalaprima@luccafilmfestival.it

Il secondo bando, “Scrivere Cinema”, riguarda un corso di sceneggiatura per ragazzi dai 16 ai 25 anni. La finalità del corso è quella di aiutare giovani aspiranti autori ad affinare l’arte della scrittura cinematografica. Il corso è gratuito e si svolgerà a Lucca prima e durante il festival. Per partecipare è necessario inviare un soggetto per cortometraggio di massimo una cartella (1.800 battute, 30 righe da 60 battute ognuna) e una lettera motivazionale, insieme al modulo d’iscrizione (scaricabile sul sito www.luccafilmfestival.it), alla mail scriverecinema@luccafilmfestival.it. Il bando scade il 15 agosto 2024 e saranno selezionati 15 studenti. Durante i giorni di laboratorio, la didattica frontale sarà integrata con la partecipazione facoltativa ad almeno 3 masterclass con grandi registi e artisti internazionali ospiti della manifestazione. Le ore di lezione frontale si terranno dal 20 al 28 settembre 2024 dalle 15:00 alle 17:00, tutti i giorni, insieme alla docente, sceneggiatrice e regista Cristina Puccinelli. Una lezione sarà tenuta dallo sceneggiatore Massimo Gaudioso, che sarà il docente ospite di questa prima edizione del progetto. Alla fine del corso gli studenti consegneranno un soggetto per cortometraggio e il migliore verrà premiato il 29 settembre con un riconoscimento di 1.000 euro destinati allo sviluppo dello stesso lavoro. Una giuria di esperti decreterà il vincitore a proprio, insindacabile giudizio.