Il Respiro Vitale per combattere ansia e stress e riaccendere l’energia

Ansia, stress, troppe cose da fare e troppo poco tempo per fare tutto. In un attimo siamo in burnout. E basta dare un’occhiata ai tassi di ansia e depressione in costante aumento e al livello di stress che ormai dilaga per toccare con mano la condizione di malessere psicologico e fisico diffuso. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i disturbi d’ansia sono i disturbi mentali più comuni al mondo e nel 2019 hanno colpito 301 milioni di persone, circa il 4% della popolazione mondiale, un dato in continua crescita. Tra queste, solo il 27,6% riceve un trattamento per la cura dell’ansia. E in Italia 1 individuo su 3 (34%) presenta un disturbo o problemi di ansia e stress.

Le persone ansiose sperimentano paura, attacchi di panico, preoccupazione eccessiva, difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni, irritabilità, tensione o irrequietezza, fino a veri e propri sintomi fisici come nausea, disturbi addominali, palpitazioni cardiache, sudorazione, tremori. Anche la qualità del sonno ne risente e aumenta, di conseguenza, il rischio di depressione e di disturbi da uso di sostanze.

Tuttavia, l’ansia è una condizione di salute assolutamente prevenibile e curabile. Derivando da una complessa interazione di fattori sociali, psicologici e biologici, ed essendo strettamente correlata e influenzata dalla salute fisica, è possibile prevenire l’ansia grazie a programmi di apprendimento sociale ed emotivo soprattutto rivolti a bambini e adolescenti, con programmi di esercizio fisico regolare negli adulti. Inoltre, ci sono strategie di self-care concrete ed efficaci che sostengono il trattamento all’ansia, valide a tutte le età.

Tra queste una delle più rapide e con il più elevato numero di benefici per il sistema nervoso, la salute mentale e fisica e l’energia vitale è alla nostra portata 24 ore al giorno, 7 giorni su 7: il respiro consapevole.

Secondo un nuovo studio della Stanford Medicine, infatti, esiste un modo semplice e casalingo per ridurre il livello di stress: si chiama sospiro ciclico, un esercizio di respirazione controllata che enfatizza le lunghe espirazioni. Inoltre, possono bastare anche solo cinque minuti per sperimentare meno ansia, un umore migliore e persino una diminuzione della frequenza respiratoria a riposo, segno di una calma generale del corpo.

Prendere in mano la propria respirazione può spezzare il circolo vizioso dell’ansia e la spirale di pensieri negativi ad essa correlati. Ma come si fa a controllare un’attività che normalmente si svolge in modo automatico? Una risposta sta nelle tecniche di Attivazioni Bioenergetiche©, un protocollo testato in oltre 30 anni di esperienza dal biologo naturalista ed esperto internazionale in scienze del benessere Daniel Lumera.

Questa pratica si sviluppa attraverso tre chiavi fondamentali: una corretta respirazione consapevole, una corretta visualizzazione e una corretta intenzione, e permette di rigenerare, purificare e riequilibrare la mente, lo stato d’animo, l’energia vitale e le emozioni, collegando ogni aspetto dell’essere umano, biologico, psicologico, emozionale, spirituale e coscienziale.

Una persona respira in media 21.600 volte al giorno, ma la maggior parte di questi respiri non sono consapevoli: queste pratiche, che uniscono le ultime ricerche scientifiche alle antiche tradizioni sapienziali, possono dunque aiutare a ottimizzare la nostra respirazione per raggiungere risultati psicofisici tangibili. Ogni singolo respiro, infatti, se praticato correttamente alimenta la combustione di ossigeno e glucosio, e produce l’energia necessaria a ogni processo vitale, che sia fisico, mentale o emozionale; al contempo, una corretta visualizzazione contribuisce al processo secondo cui “diveniamo ciò che pensiamo”, come affermano diverse filosofie millenarie; e, infine, con la giusta intenzione sarà possibile ottenere un risultato molto più efficace e incisivo rispetto a quello derivante dalla sola respirazione.

Parola di Daniel Lumera: “Bastano solo pochi minuti al giorno per riattivare la nostra energia vitale e sentirci bene, presenti e, al contempo, leggeri e vitali. La tecnica delle Attivazioni Bioenergetiche è una tecnica potente ed efficace per ritrovare la centratura e ricaricare le pile nelle nostre giornate iperattive, piene di impegni e cose da fare. Grazie alla nuova qualità del nostro modo di respirare potremo così incrementare l’energia e la forza creativa, migliorare la capacità vitale e la circolazione sanguigna e linfatica, facilitare l’eliminazione di tossine, stimolare il sistema nervoso, rafforzare il sistema immunitario, riequilibrare il sistema ghiandolare e lasciar andare emozioni e stati depotenzianti, come paura o ansia”.

È la soluzione ideale per chi non ha tempo.

