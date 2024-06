Milano, tornano i i campus estivi Summer Escapes

Tornano per la nona edizione i campus estivi Summer Escapes, organizzati da Triennale Milano e realizzati in collaborazione con i Ludosofici e Ricetta QuBì e con il supporto di Scalo Milano Outlet & More che da 4 anni è Education Partner di Triennale Milano.

I campus Design in Libertà!, che termineranno venerdì 12 luglio, sono offerti gratuitamente a famiglie con bambini e ragazzi dai 7 agli 11 anni in condizioni di fragilità educativa provenienti dalle periferie della città. Scalo Milano Outlet & More quest’anno mette anche a disposizione dei partecipanti dei quartieri coinvolti anche il trasporto dei bambini in Triennale, agevolando così le famiglie.

Il campus offre una serie di attività multidisciplinari. Inoltre, ogni settimana è coinvolto uno speciale ospite che abbraccia diverse discipline, dalla scienza al design, dall’arte alla musica, caratterizzando le attività del campus.

Oltre alla programmazione quotidiana delle attività, per ogni edizione di Summer Escapes, viene creato un Gioco d’Artista. Nel 2024 è la volta di Caso mai / Casa mai / Casa mia, immaginato dall’illustratore americano Steven Guarnaccia. Il gioco è composto da una casa tutta buia, che pian piano si anima di mobili e oggetti dalle forme bizzarre e di abitanti ancor più strani: una serie di magneti in grande formato che possono essere collocati su una superficie magnetica e disegnabile.