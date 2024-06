BOOM BAM! Sunset Music a Milano

Sulle note della bella stagione, dal 27 giugno al 18 luglio 2024 ripartono a BAM – Biblioteca degli Alberi Milano i “BOOM BAM! Sunset Music in the park with Saturnino and Friends”: quattro giovedì estivi all’insegna della musica al tramonto in compagnia di artisti e giovani talenti internazionali.

La rassegna musicale si inserisce all’interno del palinsesto culturale della sesta stagione di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella: una programmazione di oltre 300 appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, ideata e diretta da Francesca Colombo, che promuove il connubio fra rigenerazione urbana e attivazione culturale, stimolando partecipazione, inclusione e senso di comunità.

La nuova stagione di BOOM BAM! vede musicisti diversi calcare le scene del naturale palco della Biblioteca degli Alberi: un viaggio sonoro che inizia con un potente mix di rocksteady, ska, soul, funk e melodie mediterranee grazie al concerto travolgente di Roy Paci & Aretuska (27.06), si immerge nelle sonorità di Luizga (04.07), tipiche della musica popolare brasiliana con influenze pop, folk, salsa e samba, approda poi nel soul, pop e R&B della canadese Saandia (11.07) e si conclude con il neo soul e R&B della cantante e cantautrice italo-veneziana Arya (18.07), tra le voci più interessanti del panorama musicale.

A ogni performance segue come da tradizione un live set di Saturnino, per chi vuole continuare a ballare o semplicemente a divertirsi e rilassarsi. Durante tutti i giovedì musicali è disponibile, anche quest’anno, un servizio aperitivo realizzato in collaborazione con Ratanà, a partire dalle ore 19.00 fino alle 22.00 circa.

Novità di questa edizione di BOOM BAM! sono i LOV&SEX talk organizzati in collaborazione con SYNLAB, leader in Italia nei servizi di diagnostica ed esami di laboratorio, partner dell’iniziativa: quattro incontri che anticipano i concerti (ore 19.30) con momenti di riflessione sul tema dell’educazione alla sessualità consapevole e sulla sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie trasmissibili. Ai talk, della durata di 15 minuti ciascuno, partecipano gli influencer Francesco Cicconetti, Dottor Punto G e Giulia Lamarca raccontando al pubblico la propria esperienza personale.

Tutti gli appuntamenti del programma culturale di BAM sono sempre gratuiti e aperti a tutti su registrazione.

Maggiori informazioni su www.bam.milano.it