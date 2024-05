Global Wellness Day: i consigli firmati Mowi

L’arrivo del Global Wellness Day del prossimo 8 giugno accende i riflettori sul tema del benessere a 360 gradi, da quello fisico a quello mentale. In un mondo sempre più frenetico e stressante, sembra esserci sempre meno tempo per fermarsi un attimo anche solo a pensare cosa ci farebbe stare bene; soprattutto per chi – dopo una giornata di lavoro – si lascia avvolgere da un senso spossatezza e stanchezza mentale, che abbassa le prospettive di chiudersi in palestra!

In soccorso a tutti coloro che – per pigrizia o mancanza di tempo – decidono di stare bene sì, ma senza darsi a imprese titaniche, Mowi, leader globale nel settore del salmone, svela quattro buone abitudini da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni e che concorrono al nostro benessere. D’altronde per abbracciare uno stile di vita sano, non occorre darsi al workout più sfrenato, anche solo alcuni piccoli accorgimenti a tavola e non possono fare la differenza!

Grazie alla sua bontà naturale ed eccellente profilo nutrizionale – ricco di grassi buoni, selenio, vitamine e proteine – il salmone norvegese Mowi è l’alleato in cucina, delizioso e salutare, perfetto per chi vuole sentirsi più in forma, senza troppa fatica… e senza rinunciare al gusto!

Ecco quattro piccoli gesti quotidiani, perfetti per i più pigri, che desiderano però iniziare a mettersi sulla strada giusta, senza quindi perdere di vista il proprio benessere fisico e mentale!

L’ozio per vincere lo stress!

Un prezioso momento di pura noia è la tattica ideale per resettare il carico mentale e disconnettersi dalle ansie della routine quotidiana!

Datti all’enigmistica, puoi farlo anche dal divano!

Mettiti alla prova con enigmi e indovinelli, così stimolerai le abilità cognitive. In più, orientare i propri sforzi verso la risoluzione di un problema logico, aiuta a mantenere la mente giovane. Sgombrandola da stress e preoccupazioni, creerai poi spazio per nuove idee e pensieri creativi!

Volersi bene può diventare facile come respirare!

Respirare in modo consapevole migliora l’umore e la qualità del sonno. Inoltre, agisce sulla funzione metabolica e regola il sistema nervoso – allontanando tensioni mentali e muscolari.

Se mangiare bene è la tua specialità hai già vinto!

Un’alimentazione equilibrata è la chiave per sentirsi energici e affrontare la vita con slancio. In aggiunta, adottare buone abitudini a tavola – privilegiando ingredienti freschi e di stagione – consente di mantenere il corpo sano e la mente fresca e attiva!

Grazie alla sua qualità superiore, che dalla Norvegia arriva sulle nostre tavole “senza filtri”, Mowi è il punto di partenza per ricette ispirate, gustose e leggere. Tutti i prodotti poi sono alimentati senza antibiotici e OGM, e sono inoltre certificati ASC (Aquaculture Stewardship Council), lo standard di sostenibilità ambientale più rigoroso.