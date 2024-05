Innovazione, tecnologia, prevenzione al servizio della salute e della terza età

“Terzo Millennio Salute, la trasmissione di Salute, Medicina, Ricerca, e benessere” è la rubrica ideata da Daniel Della Seta con Andrea Fragasso e la collaborazione di Daniele Toscano, che, giunta al secondo anno, va in onda con crescente attenzione di pubblico, con servizi e approfondimenti per fare informazione, divulgazione e conoscenza sui grandi temi scientifici, all’insegna della prevenzione, della ricerca e dell’innovazione.

Nelle puntate di lunedì 20 e 27 maggio su Lazio TV alle 20.25 con replica alle 00.20 e su Gold Tv alle 2 e nelle successive messe in onda del gruppo Gold TV (https://www.laziotv.it/terzo-millennio-speciale-salute/), in sommario medicina, ricerca clinica, progresso terapeutico e tecnologico, politica sanitaria.

IL “qTEST, TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL BENESSERE” – Dopo la presentazione all’Università Guglielmo Marconi di Roma, la trasmissione si occuperà del qTest. Si tratta di una novità assoluta nella valutazione dello stato di benessere della persona. Lo strumento sviluppato dal prof. Torello Lotti, professore di Dermatologia e Venereologia e Presidente dell’Accademia Mondiale della Sanità, in collaborazione con Freedom International Group. Verranno proposti gli approfondimenti con interviste a Narek Sirakanyan, Presidente del Freedom International Group, e al dott. Giuseppe Marceca, Segretario generale dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. “Il qTest” spiega il professor Lotti “è un algoritmo originale, che presentiamo alla comunità scientifica e al mercato, che incrocia due diversi test basati sulla determinazione del livello di ossidazione del corpo e del pH della saliva come biomarcatore diagnostico universale. Il livello di ossidazione, detto anche indice Redox – da Riduzione/Ossidazione -, è il meccanismo biologico fondamentale e costante di ogni cellula umana e la salute di ogni cellula è determinata dall’equilibrio di tale indice. Lo squilibrio più pericoloso è l’eccessiva ossidazione, non compensata da una riduzione sufficiente. Il pH invece indica il livello di acidità e alcalinità di una sostanza. Nel sangue di una persona sana, il pH è leggermente alcalino, con un valore appena superiore a 7 e l’intervallo normale di pH della saliva è compreso tra 6,2 e 7,6. Il qTest combina i risultati dei test Redox e pH secondo un algoritmo che ho sviluppato e in base al quale è possibile individuare le azioni correttive per riacquistare l’equilibrio del proprio corpo”.

Le cellule sottoposte ad arrugginimento sono soggette a un invecchiamento precoce e a malattie degenerative. Ipossia, shock e sepsi sono le forme più importanti e comuni di ossidazione prolungata con alterazione dell’equilibrio Redox, che il qTest della saliva può evidenziare. La ruggine enzimatica è un tipico esempio di reazioni ossidative nella frutta e nella verdura. Immediatamente dopo la comparsa della ruggine si verificano infezioni comuni. Allo stesso modo, le cellule umane rispondono all’ossidazione enzimatica, che può essere prevenuta con un adeguato intervento antiossidante. D’ora in poi, grazie al qTest per l’equilibrio pH-Redox, sarà più facile mantenere salute e benessere. Lo sviluppo del qTest e la sua presentazione al mondo scientifico e al mercato sono stati promossi dal Freedom International Group, un fondo di investimenti specializzato in prodotti innovativi finalizzati a migliorare il benessere delle persone nella vita quotidiana e nella salute.

LA SICILIAN CARDIOVASCULAR ACADEMY – È partito dalla Sicilia orientale un nuovo progetto di messa in rete delle competenze e delle risorse disponibili. La “Sicilian Cardiovascular Academy” vuole offrire a ogni paziente la migliore prestazione possibile con la tecnologia esistente e le risorse disponibili, e allo stesso tempo intende favorire la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario (clinico, chirurgico, tecnico, inferimieristico) sulle rapide evoluzioni del sistema. Questi risultati saranno raggiungibili solo con la messa in rete delle diverse realtà ospedaliere e con l’uniformità dei servizi sul territorio siciliano: questi processi sono stati avviati dalle quattro Unità Operative di Cardiologia della Sicilia orientale (Ragusa, Siracusa, Catania, Messina), che puntano a interagire anche con tutto il territorio regionale. Responsabili Scientifici del progetto sono Marco Contarini, Direttore del Dipartimento di Emergenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e Direttore della Cardiologia del PO Umberto I di Siracusa; Antonio Micari, Professore Ordinario di Cardiologia presso Università di Messina, Direttore Cardiologia Invasiva; Antonino Nicosia, Direttore Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa; Corrado Tamburino, Professore Ordinario di Cardiologia Università di Catania, Direttore U.O.C. Cardiologia AOU Policlinico “G. Rodolico – S. Marco”. La presentazione di questo progetto si è tenuta ad Aci Castello (Catania): tre giorni di Congresso, intitolato “Sfide e prospettive della Cardiologia clinica e interventistica”, organizzato da Collage spa.

ROMA, CAPITALE DELLA GERIATRIA – Dal 22 al 24 maggio presso l’Hotel Ergife a Roma si svolge il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio, che ospiterà anche il XVII Congresso Nazionale di Cardiogeriatria. Presidenti del Congresso sono il Prof. Lorenzo Palleschi, Presidente della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio – SIGOT, Direttore Unità Operativa Complessa di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, Roma, e il Prof. Francesco Vetta, Direttore UOC Cardiologia UTIC Ospedale di Avezzano e Professore di Cardiologia Unicamillus. Tanti i temi che saranno oggetto di dibattito: la necessità di un invecchiamento in salute per una Paese sempre più anziano, il secondo al mondo dopo il Giappone come ribadito anche dai dati ISTAT recentemente pubblicati; le patologie che colpiscono gli anziani, come sarcopenia, disfagia, osteoporosi; le demenze; l’accesso degli anziani in Pronto Soccorso, che risulta spesso appropriato; la patologie cardiovascolari, su cui sono necessari screening diffusi nella popolazione over 65.

L’IMPEGNO PER I PAZIENTI ONCOLOGICI – A completare la puntata vi sarà la presentazione del 16° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici che si è tenuto presso la Biblioteca del Senato G. Spadolini, in occasione della XIX Giornata Nazionale del Malato Oncologico 16-19 Maggio 2024. Sono intervenuti ai nostri microfoni l’On. Elisabetta Gardini, membro I Commissione, Affari Costituzionali, Della Presidenza Del Consiglio e Interni, Camera dei Deputati; Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia; Prof. Francesco De Lorenzo, presidente della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO).

IL CONGRESSO SIMG LOMBARDIA – Nella puntata del 27 maggio si aprirà una finestra anche sul Congresso lombardo della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, per affrontare le nuove sfide che i medici di famiglia stanno affrontando dopo la pandemia in un contesto quale quello della Lombardia che rappresenta uno spaccato della nostra società.

