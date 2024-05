La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, al via a Milano

Da giovedì 23 a lunedì 27 maggio tornano gli appuntamenti de La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di inclusione culturale ideato da BookCity Milano insieme a Fondazione Cariplo, volto a diffondere la lettura in tutti i quartieri milanesi, soprattutto tra bambini e ragazzi.

Per la sua quinta edizione, il progetto propone un palinsesto ampio e variegato, con la prima presentazione milanese del nuovo libro di Zerocalcare, dedicato al suo rapporto con il padre, Quando muori resta a me (BAO Publishing), sabato 25 maggio alle 11.00 al Piccolo Teatro Strehler; una riflessione sull’amicizia attraverso la letteratura insieme a Marco Balzano; un incontro sul potere della gentilezza, attraverso le parole di scrittori e scrittrici, con Lorenza Gentile; un evento per bambini dedicato alle avventure di Topè con Roberto Piumini; un appuntamento con Sarah Mazzetti e la sua Elsa, bambina-strega molto avventurosa, mentre Daniele Zovi insegnerà ad ascoltare la voce delle piante.

Sarà anche l’occasione per festeggiare i 40 anni della rivista Gardenia, con un’edizione speciale del ciclo Parole in giardino: le biblioteche dei Municipi milanesi ospiteranno incontri, letture e laboratori. Con Orti di Pace si potrà imparare a preparare le bombe di semi, con gli esperti della rivista, agronomi e paesaggisti, si discuteranno idee per la valorizzazione degli spazi verdi annessi alle biblioteche. Si inizia venerdì 24 maggio alle 11.30 alla Biblioteca Parco Sempione con la presentazione del libro Il bosco dove tutto cominciò (Mondadori) insieme all’autore Tommaso Sacchi; si prosegue sabato 25 maggio, alle 10.30 alla Biblioteca Sicilia, alle 12.00 alla Biblioteca Oglio, alle 15.00 alla Biblioteca Crescenzago, alle 15.30 alla Biblioteca Valvassori Peroni, alle 17.00 alla Biblioteca Cassina Anna e alle 18.00 alla Biblioteca Villapizzone; in ogni tappa un incontro con uno scrittore o una scrittrice, insieme Tiziano Fratus, Alberto Fusari, Francesco Mati, Rosa Teruzzi e la direttrice di Gardenia Emanuela Rosa-Clot, con letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano.

Per la quinta edizione del progetto, in occasione della Settimana dei diritti dell’infanzia, La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno partecipa anche alla seconda edizione del Festival delle Bambine e dei Bambini, con tante attività dedicate ai più piccoli, dai 3 ai 12 anni, al Castello Sforzesco e in tutta la città, dal 24 al 27 maggio.

Tante anche le attività partecipate, tra laboratori e passeggiate, come la visita guidata al Museo dei Quaderni di Scuola, dedicato alle memorie d’infanzia di bambine e bambini vissuti tra il 1700 e i primi anni 2000; un laboratorio sulle leggende che si nascondono dietro le costellazioni con Paolo Reineri alla Biblioteca Gallaratese; molti anche gli appuntamenti dedicati alla lettura ad alta voce, nelle librerie e nella biblioteche cittadine.

Molto spazio anche per l’incontro tra culture: al CIQ – Centro Internazionale di Quartiere un evento dedicato alla storia della musica e della canzone afro-americana, insieme all’autore Roberto Caselli; alla Biblioteca Accursio un incontro rivolto ai genitori, Per imparare a crescere in una società multiculturale; da mosso un dialogo tra Jonathan Bazzi e Saif ur Rehman Raja, un ragazzo in bilico tra due culture, ostaggio di un doppio pregiudizio; da Radio Popolare – Auditorium Demetrio Stratos, una serata reggae con Federico Traversa e il suo nuovo libro, dedicato a Bob Marley, introduce Claudio Agostoni; da Pacta Salone l’incontro India meravigliosa, per scoprire le danze, le narrazioni e le tradizioni di una terra lontana e affascinante; e ancora, alla Libreria Alaska, un appuntamento alla scoperta del mondo artico e degli Inuit, un viaggio geografico e antropologico, con Massimo Maggiari e Pier Franco Brandimarte.

Questi e molti altri appuntamenti nel programma di La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, che prevede oltre 40 incontri, presentazioni, letture e laboratori diffusi in tutti i 9 Municipi milanesi, con circa 30 autori e autrici, lettori volontari e fumettisti. Il programma completo è disponibile sul sito del progetto: laletturaintorno.bookcitymilano.it

La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno si inserisce all’interno del palinsesto di incontri e presentazioni che non si limitano ai giorni della manifestazione novembrina, ma proseguono nel corso dell’anno per diffondere il libro e la lettura, anche all’aria aperta.