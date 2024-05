Auto elettrica, il caricatore per gli spazi commerciali

Wallbox, azienda leader nel settore delle ricariche per veicoli elettrici e altri dispositivi per la gestione energetica, lancia ufficialmente sul mercato italiano il nuovo ABL eM4, il caricatore AC progettato specificatamente spazi ed esercizi commerciali, parcheggi pubblici, imprese, flotte aziendali e condomini. L’introduzione di ABL eM4 permette ai clienti Wallbox di avere a disposizione un unico strumento che risponde a tutte le esigenze di ricarica dei veicoli elettrici e alle necessità di qualsiasi utente.

“Per sostenere la transizione verso i veicoli elettrici è fondamentale che i conducenti abbiano accesso a infrastrutture di ricarica all’avanguardia, ovunque si trovino. Il nuovo ABL eM4, progettato specificamente per spazi commerciali e flotte aziendali, si integra perfettamente con la nostra già ricca gamma di soluzioni per la ricarica domestica, per quella bidirezionale e rapida DC”, afferma Enric Asunción, CEO e co-fondatore di Wallbox.

“L’integrazione del caricatore eM4 di ABL all’interno della nostra offerta ci permette certamente di garantire soluzioni ancora più all’avanguardia, qualsiasi sia la location di ricarica e qualunque siano le esigenze dell’utente”, afferma Francisco Abecasis, Wallbox Italian Country Director.

Progettato per durare nel tempo e offrire ottime prestazioni

Il caricatore ABL eM4 include un hardware all’avanguardia e un sistema di gestione dell’alimentazione avanzato, così da migliorare i costi del ciclo di vita e garantire la scalabilità futura. Oltre alle sue capacità di ricarica, offre ad ogni utente opzioni di gestione della ricarica all’avanguardia, inclusa la gestione statica del carico fino a 100 caricabatterie o quella dinamica fino a 30 caricabatterie, entrambe funzionanti tramite LAN wireless e con cavo.

Tra le principali caratteristiche, troviamo:

Varianti a presa singola e doppia

Fino a 22 kW di potenza

MID integrato

IP55 / IK10

Connettività Ethernet, Wi-Fi e 4G/LTE

Controllo accessi RFID

Cavo di ricarica bloccabile

Hardware a prova di futuro certificato ISO 15118 e con MID integrata o conforme a Eichrecht

Riduzione dei costi di installazione e maggiore affidabilità

ABL eM4 è progettato per far risparmiare tempo e ridurre i costi, sia per gli installatori che per i gestori di colonnine di ricarica. Le installazioni meccaniche vengono effettuate in meno di 10 minuti e i clienti che optano per la variante a doppia presa possono collegare ben 12 prese in un’ora soltanto. Inoltre, il caricatore consente di attivare più punti di ricarica grazie al sistema di gruppi di ricarica e all’app dedicata alla messa in servizio. La soluzione a gruppi di ricarica consente all’installatore di combinare più caricabatterie (sia con cavo che wireless) in un unico gruppo di ricarica, che a sua volta permette di configurarli tutti contemporaneamente tramite l’apposita procedura guidata offerta dall’app dedicata.

Massima operatività e un’esperienza cliente impeccabile

Progettato per garantire un’elevata operatività e per agevolare l’utente finale, ABL eM4 risponde pienamente alle esigenze di tutti i tipi di consumatori e conducenti, offrendo una soluzione di ricarica versatile e adatta così ad ogni spazio ed esercizio commerciale. Il caricatore ABL eM4 è inoltre predisposto per l’hardware Plug&Charge: con l’arrivo sul mercato di un numero sempre crescente di veicoli elettrici compatibili, le stazioni ABL eM4 già installate saranno pronte a offrire ai conducenti un’esperienza ancora più semplice e intuitiva, grazie all’autenticazione e alla fatturazione automatica.

Oltre a un feedback audio intuitivo, il dispositivo è inoltre dotato di un’interfaccia LED che mostra chiaramente lo stato di carica di ciascuna presa; grazie anche a questi elementi, l’utente può facilmente distinguere se un tentativo di identificazione RFID è andato a buon fine o meno.