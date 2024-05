Ambiente, l’impegno di Volkswagen nella raccolta di pile esauste e di RAEE

In occasione della Giornata Mondiale della Terra dello scorso 22 aprile, Volkswagen Group Italia ha invitato i propri collaboratori a conferire le pile portatili esauste e i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) presso il proprio headquarter. Queste tipologie di rifiuti, che spesso vengono dimenticati nei cassetti di casa anziché essere gestiti correttamente, contengono al loro interno materie prime preziose che, se trattate in maniera adeguata, possono essere recuperate e reimmesse nel ciclo produttivo creando nuove risorse, secondo i principi dell’economia circolare. Con questo progetto, nato in collaborazione con i Consorzi Erion Energy ed Erion WEEE, a cui Volkswagen Group Italia è associata, e con il supporto di AMIA Verona, società di gestione dei servizi di igiene urbana, sono stati raccolti 80 kg di pile esauste e 280 kg di RAEE. La gestione virtuosa di questi rifiuti ha permesso il risparmio di 953 kWh di energia elettrica (pari al consumo di 3.971 lampadine a LED da 10 Watt accese per 24 ore), a testimonianza di quanto tutti noi, con semplici gesti, possiamo avere un impatto positivo sull’ambiente.

La raccolta è stata accompagnata da attività di formazione e sensibilizzazione dei collaboratori di Volkswagen Group Italia sui temi dell’economia circolare e del riciclo dei RAEE e dei Rifiuti di Batterie.

Marcus Osegowitsch, CEO di Volkswagen Group Italia: “È stata un’ulteriore occasione per dimostrare la nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente e per mettere in pratica uno dei capisaldi dell’economia circolare, in linea con i requisiti di sostenibilità dettati dalla nostra politica ambientale. Inoltre, abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti i collaboratori le competenze dei Consorzi Erion Energy ed Erion WEEE, accompagnando la raccolta con una campagna informativa interna sull’importanza del corretto conferimento e del riciclo di questi rifiuti”.

“Ognuno di noi può fare la differenza a partire dalle proprie abitudini quotidiane. Da anni Erion Energy si impegna in progetti di sensibilizzazione sul corretto conferimento delle pile esauste e informazione sui luoghi adibiti a tale raccolta perché crediamo che il cambiamento debba essere supportato dall’informazione e dalla conoscenza” ha commentato Laura Castelli, Direttore Generale di Erion Energy. “Tra le mura di casa, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e anche a lavoro: quando vediamo qualcuno fare la cosa giusta anche noi siamo più propensi a seguire l’esempio positivo. Siamo davvero felici di aver realizzato questo progetto insieme ad un’azienda virtuosa come Volkswagen Group Italia a dimostrazione che queste iniziative non solo sono importanti, ma ci danno l’opportunità di essere migliori, insieme”.

“Siamo al fianco dei cittadini e delle imprese. Lavoriamo quotidianamente sia dal punto di vista pratico provvedendo allo smaltimento dei rifiuti e, più in generale, all’igiene e alla cura del territorio, sia dal punto di vista formativo, attraverso progetti volti ad aumentare la sensibilità ambientale e la consapevolezza che ciascuno di noi può fare la differenza”, ha aggiunto Roberto Bechis, Presidente di AMIA. “Abbiamo dunque partecipato attivamente all’iniziativa di Volkswagen Group Italia che si inserisce proprio in questo nostro ambito d’intervento”.

L’impegno di Volkswagen Group Italia per la protezione dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico non è circoscritto a questa iniziativa ma si estende a molte altre attività. Solo per citarne alcune: l’approvvigionamento di energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili certificate, il lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della sede principale (con passaggio dalla classe C all’A4), la progressiva elettrificazione della flotta aziendale, una giornata di menu vegetariano presso il ristorante interno, il carpooling e il bikesharing aziendali, il VGIECODAY – una attività di volontariato dedicata alla raccolta di rifiuti dispersi nell’ambiente – e, non da ultimo, la nostra l’Oxygen Area – una cornice di verde intensivo con alta capacità di assorbimento di inquinanti e CO2.

La protezione dell’ambiente è un tema prioritario per il Gruppo Volkswagen che, coerentemente con la propria politica ambientale, promuove un approccio olistico alla sostenibilità, che va dal costante miglioramento dei processi produttivi e aziendali alla sensibilizzazione dei collaboratori, chiamati in prima persona a dare il proprio contributo sia sul posto di lavoro, sia nella sfera privata.