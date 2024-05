L’Organizzazione del Turismo della Corea è entusiasta di annunciare il lancio di Visit Korea Year 2023-2024, una straordinaria campagna di 100 eventi pensata per offrire ai visitatori di tutto il mondo un’esperienza indimenticabile nel cuore della Corea.

Visit Korea Year 2023-2024 è molto più di una semplice campagna turistica. È un invito a esplorare la profondità e la diversità di questa affascinante nazione attraverso una serie di attività coinvolgenti, eventi culturali e avventure emozionanti.

Le iniziative nell’ambito del programma Visit Korea Year 2023-2024, offrono una vasta gamma di esperienze per soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Dai tour culturali che esplorano i siti storici e i tesori nazionali della Corea, alle attività all’aria aperta che permettono di immergersi nelle bellezze naturali del paese, fino alle esperienze gastronomiche che deliziano il palato con sapori autentici e unici.

In un felice incontro tra cultura, spiritualità e bellezza naturale, l’ente del turismo coreano annuncia con orgoglio che, grazie al Temple stay, una delle iniziative di Visit Korea Year 2023-2024, i turisti provenienti da tutto il mondo possono godere dell’esperienza esclusiva di dormire in uno dei molteplici e tipici templi coreani che offrono questa esperienza. Il programma di Visit Korea Year 2023-2024 permette ai visitatori di scoprire da vicino la vita monastica buddista, arricchendo il loro viaggio con profonde esperienze spirituali e culturali.

I Sansa, i templi coreani patrimonio dell’Umanità UNESCO

I Sansa, in lingua coreana templi di montagna, sono un gruppo di monasteri buddisti situati nelle province montuose della Corea del Sud. Riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2018, questi siti sono celebrati per la loro architettura unica, che incarna i principi del buddismo Mahayana e per la loro lunga storia di pratica religiosa e culturale che permette ai viaggiatori di vivere un’esperienza unica godendo sia di un soggiorno in un luogo esclusivo che dello splendido panorama montuoso circostante

Partecipando ai programmi di Temple Stay offerti in questi storici monasteri, i visitatori hanno l’opportunità unica di immergersi nella vita monastica, partecipando a rituali quotidiani, pratiche meditative e sessioni di canto. Queste esperienze sono progettate per offrire pace e riflessione, permettendo ai partecipanti di connettersi con la natura e con la propria spiritualità in ambienti di rara bellezza e tranquillità.

Un’immersione nella Cultura Buddista

Il programma non si rivolge solo a coloro che cercano tranquillità spirituale, ma anche agli appassionati di cultura e storia, offrendo un accesso senza precedenti alla ricca eredità buddista della Corea. I visitatori possono approfondire la loro comprensione del buddismo coreano attraverso lezioni, conversazioni con i monaci e la partecipazione a cerimonie tradizionali, creando un ponte tra il passato e il presente.

I Temple Stay nei Sansa sono aperti a tutti, indipendentemente dalla fede o dal background culturale. Questi programmi rappresentano un’opportunità imperdibile per chi cerca un’esperienza di viaggio più significativa e profonda. In occasione del Visit Korea Year 2023-2024 sono 28 i templi che offrono una sistemazione per la notte per i visitatori stranieri da aprile a luglio.