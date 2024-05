A Reggio Emilia i bambini diventano fumettisti e sceneggiatori

Il mondo del fumetto incontra i suoi giovani appassionati a Internazionale Kids a Reggio Emilia, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini del mensile che ogni mese porta in Italia il meglio della stampa internazionale per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni.

Anche per questa quarta edizione, in programma dal 10 al 12 maggio, tantissimi appuntamenti in un territorio, quello reggiano, che continua a impegnarsi per l’educazione dei giovani e la promozione della cittadinanza attiva.

I giovani lettori appassionati di storie a fumetti potranno soddisfare le loro curiosità, incontrare disegnatori e sceneggiatori e imparare direttamente da loro, divertirsi a scoprire i retroscena dei loro graphic novel preferiti in eventi dedicati, che insieme agli altri appuntamenti del festival vogliono coinvolgere le nuove generazioni nella comprensione di un mondo in evoluzione. Al centro di questo nuovo appuntamento – organizzato da Internazionale Kids, dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione Palazzo Magnani – ci saranno infatti i grandi temi dell’informazione, dal femminismo all’ambiente, dai diritti all’economia, dalla politica alla tecnologia, con uno sguardo sempre rivolto all’attualità. Un itinerario che utilizza linguaggi diversi per offrire occasioni ludiche e didattiche, tra laboratori, podcast, spettacoli, cinema, libri, fumetti, giochi e tanto altro. I luoghi del festival saranno il Teatro Cavallerizza, il Palazzo dei Musei, Piazza Martiri del 7 luglio, il Teatro Valli, i Chiostri di San Pietro e il Mapei Stadium.

Da non perdere, dunque, l’appuntamento con l’illustratrice e autrice di fumetti francese Émilie Clarke che sabato 11 (alle ore 15.30 in Piazza Martiri) ci condurrà nel modo di Violetta e gli occhiali magici (Fatatrac Edizioni), una serie a fumetti che indaga i cambiamenti fisici e psichici della crescita dall’infanzia fino all’adolescenza. Clarke sarà intervistata dal gruppo di lettura The readin’ gang della biblioteca di Nonantola.

Sempre nella giornata di sabato, si potranno sperimentare trucchi e stratagemmi per creare un fumetto avvincente in cinque vignette o poco più con il laboratorio Poche vignette, storie perfette a cura della disegnatrice Rita Petruccioli (ore 18.00, presso i Musei, c-lab).

Domenica 12 con Rita Petruccioli e la sceneggiatrice Susanna Mattiangeli, andremo alla scoperta di cosa succede a una storia quando passa dalle pagine del giornale a quelle di un libro: dopo la pubblicazione a puntate sul mensile Internazionale Kids, Case Rosse è diventato un graphic novel, pubblicato, con esclusivi contenuti inediti, dalla casa editrice Il Castoro. Le due autrici ci racconteranno questo percorso intervistate dal gruppo di lettura Bookworms del centro cultura Multiplo di Cavriago (ore 14.00, Tenda).

Per saperne di più. Tutti gli eventi del festival sono ad accesso libero e gratuiti. Per alcuni laboratori è necessaria la prenotazione online, disponibile dal 27 aprile. Tutti i luoghi del festival sono privi di barriere architettoniche e alcuni eventi sono tradotti nella lingua italiana dei segni (Lis) per un festival sempre più accessibile. È possibile consultare il programma con tutti i dettagli su internazionale.it/kids.

Il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia è promosso da Internazionale Kids, Internazionale, Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani. È realizzato grazie allo sponsor Iren, con il sostegno di E80 Group, Valorugby Emilia, Mapei Stadium, Generazione S, Fondazione Pianoterra, Save the Children, Tetra Pak.

È realizzato in collaborazione con Ambasciata di Svezia, Rappresentanza delle Fiandre in Italia, Palazzetto Bru Zane – Centre de musique française, Musei civici di Reggio Emilia, Fondazione I Teatri Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children, Pause – Atelier dei Sapori, Remida, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia Città Senza Barriere, Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro.