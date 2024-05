Festa della mamma: un libro unico da creare insieme

“La mamma è la più forte del mondo, la mia mamma conosce tutte le risposte, la mia mamma ha il cuore che si allarga…” QUID+, la collana edita da Gribaudo, presenta La mia mamma. Tutto quello che lei è per me, un libro davvero unico, di cui non esisterà mai una copia uguale all’altra; unico come è il rapporto tra madre e figli che viene celebrato pagina dopo pagina, ognuna da completare insieme, tra note e disegni.

Perché ciò che accade nei primi 5-7 anni di vita modifica in modo permanente lo sviluppo cognitivo dei bambini, determinando potentemente la loro crescita e le qualità che potranno esprimere una volta adulti. Nelle mani dei genitori c’è la responsabilità della loro maturazione equilibrata, sana e completa. Agire con consapevolezza e responsabilità in questa fascia di età significa crescere i cittadini di domani e influenzare la società del futuro.

Il volume, ideato e scritto da Barbara Franco con la consulenza scientifica di Nicola Tomba, è impreziosito dalle illustrazioni di Valeria Abatzoglu. Pagina dopo pagina mamma e figlio diventano esploratori di un mondo incantato, scacciano mostri e paure, superano le difficoltà e scoprono tesori preziosi come le parole d’affetto che solo un genitore sa dire. La pubblicazione, infatti, è stata ideata per vivere in maniera profonda e consapevole i momenti unici del legame indissolubile tra madre e figli: questo libro rappresenta quindi un prezioso dono per celebrarli. Tra ritratti, liste di ostacoli affrontati insieme e spazi per disegnare le proprie passioni, i più piccoli si divertiranno, comprendendo quanto la loro mamma sia parte fondamentale del loro modo di vivere il mondo.

PREZIOSI GESTI QUOTIDIANI

I gesti quotidiani che spesso passano inosservati sono in realtà il fondamento stesso della relazione tra genitori e figli. Il volume celebra queste piccole azioni che, passo dopo passo, conducono alla costruzione di un durevole rapporto di fiducia reciproca e stabilità emotiva. Quello che l’album rappresenta è uno scrigno di tesori: ogni pagina permette di sperimentare una profonda condivisione, dove le attenzioni di tutti i giorni diventano momenti di complicità e gioia. Ogni capitolo rappresenta un istante unico e spinge a riflettere su quanto sta avvenendo, grazie alla consapevolezza che accompagna da sempre la stesura di un diario, ancora di più se compilato insieme. E ogni spunto è arricchito da indicazioni per le mamme per nutrire il legame affettivo con i propri bambini.

L’ATTACCAMENTO SICURO ALLA BASE DI UNO SVILUPPO SANO

Il volume declina la teoria dell’attaccamento sicuro teorizzata da John Bowlby che si manifesta quando il piccolo percepisce che il caregiver è presente e attento ai suoi bisogni fondamentali. Questa figura di riferimento, rappresentata in questo libro dalla mamma, è per il bambino un porto sicuro in un mare di incertezze. Quando si sente accudito, protetto e amato, il pargolo sviluppa una fiducia di base nel mondo che lo circonda, aprendosi conseguentemente a relazioni sane nel corso della sua vita. I gesti di cura, come le carezze, gli abbracci e il tempo trascorso insieme, giocano un ruolo importante nella formazione di questo rapporto speciale.

“Attraverso La mia mamma. Tutto quello che lei è per me, ho voluto dar vita a una vera e propria esperienza personalizzata per ogni famiglia. Le pagine del volume sono progettate per essere un’opportunità unica di connessione. Grazie agli spazi da completare insieme, ogni esemplare diventa unico, riflettendo le caratteristiche diverse di ogni nucleo familiare. Questo libro diventerà un tesoro di emozioni, testimoniando il legame speciale che solo un genitore può avere con il proprio bimbo. Scegliete per compilarlo insieme uno spazio confortevole libero da “distrazioni”, come per esempio TV, radio, cellulare ecc. Sarà un tempo esclusivo per voi, da dedicare alla lettura e alla compilazione del libro: diventerà una sorta di routine, di appuntamento quotidiano e imperdibile per celebrare la crescita del vostro bambino e la crescita della vostra relazione con lui”. Commenta Barbara Franco, ideatrice della collana QUID+ e autrice del libro. “Il volume è realizzato con la consulenza scientifica di Nicola Tomba, dottore in scienze e tecniche di psicologia cognitiva. Questo volume, di fatto, continua e completa quello che abbiamo lanciato per i papà in occasione della loro festa. Le figure di riferimento sono fondamentali, in inglese esiste il termine caregiver, che sta proprio a indicare tutte quelle persone che si prendono cura quotidianamente dei bambini. Al fianco della mamma e del papà, quindi, ci sono i nonni, le tate, gli insegnanti e gli educatori”.