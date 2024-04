Cambiare si può, tutto nell’ecosistema è interconnesso

«Tutto nell’ecosistema è interconnesso; ogni specie vegetale e animale ha un ruolo da svolgere nel bellissimo arazzo vivente»

Jane Goodall, fondatrice di Jane Goodall Institute e messaggera della Pace dell’ONU.

“Cambiare si può. Le scuole incontrano Jane Goodall” è l’evento promosso dall’Agenda Ecologia di Unione Buddhista Italiana in partnership con Jane Goodall Institute Italia per celebrare i 90 anni di vita e di studi della celebre scienziata britannica Jane Goodall che, con il suo lavoro, ha dato un contributo fondamentale alla tutela dell’ambiente e promozione per la pace. L’appuntamento è giovedì 2 maggio alle ore 11 a Roma, al Cinema Troisi (via Girolamo Induno, 1).

Accanto a Jane Goodall, intervengono Daniela De Donno, presidente del Jane Goodall Institute Italia e Silvia Francescon, responsabile dell’Agenda Ecologia di Unione Buddhista Italiana.

L’evento si apre con un racconto in video della storia e dell’impegno di Jane Goodall per la salvaguardia degli scimpanzè, dell’ambiente naturale in cui vivono e della tutela della popolazione locale, e del progetto “Roots&Shoots – Radici e Germogli”, il programma internazionale – da lei creato nel 1991 – per l’educazione alla sostenibilità e all’impegno civico, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani una cultura della responsabilità ambientale e della pace attraverso progetti concreti di tutela e di solidarietà rivolti alle proprie comunità.

L’incontro è l’occasione per Jane Goodall di incontrare e dialogare con 200 studentesse e studenti tra i 10 e i 25 anni provenienti da tutta Italia – come Milano, Padova e Roma – che hanno aderito a “Roots & Shoots – Radici e Germogli” e che saranno presenti in sala per illustrarle i progetti e le attività pensate a tutela dell’ambiente.

In Italia il programma riceve il supporto di Unione Buddhista Italiana che, in coerenza con il principio dell’interdipendenza e del prendersi cura alla base del pensiero buddhista, lo sostiene grazie ai fondi dell’8xmille.

“Jane Goodall, in occasione del suo 90° compleanno, verrà in Italia per sostenere il nostro lavoro per migliorare le condizioni degli scimpanzé e degli altri grandi primati nelle strutture che li ospitano” dichiara Daniela De Donno, presidente del Jane Goodall Institute (JGI) Italia. “La dr.ssa Goodall è cofirmataria della nostra proposta per un decreto ministeriale sulla gestione dei grandi primati in cattività. Tali strutture devono avere come prima funzione l’educazione alla conoscenza delle specie e del loro habitat naturale. Jane Goodall spera che la proposta del JGI Italia, inviata a tutti i ministeri sia accolta. Inoltre, incontrerà una grande delegazione di studenti che in Italia partecipano ai programmi per migliorare le loro comunità da un punto di vista ambientale e umanitario”.

Aggiunge Silvia Francescon, responsabile dell’Agenda Ecologia di Unione Buddhista Italiana: “Siamo felici di accogliere nuovamente Jane Goodall e di farlo insieme alle ragazze e ai ragazzi delle scuole. Jane Goodall incarna una visione di ecologia profonda, fondata sui principi di interdipendenza e compassione amorevole verso tutti gli esseri senzienti. Siamo al fianco del Jane Goodall Institute Italia nella realizzazione di progetti che hanno un impatto ecologico e sociale, volti ad alleviare la sofferenza degli animali e a sostenere le comunità locali”.

L’appuntamento è alle ore 11 al Cinema Troisi di Roma (via Girolamo Induno 1).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti