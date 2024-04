BigMat, ‘Costruiamo per lo sport’

BigMat rinnova il suo impegno a sostegno dello sport amatoriale e nella stagione 2024-2025 sarà a fianco di 140 squadre di pallavolo con la fornitura gratuita di abbigliamento sportivo per giovanissimi pallavolisti categoria under 13.

Candidature fino al 15 maggio sul sito: costruiamoperlosport.bigmat.it

“La pallavolo ti insegna a essere una persona migliore, perché ti insegna il gioco di squadra e a mettere da parte le individualità per il bene comune”, con queste parole il giornalista sportivo Beppe Viola sintetizzava l’essenza del volley che anche BigMat – Gruppo della distribuzione di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare – condivide e diffonde, scegliendo di sostenere i giovani della pallavolo italiana.

Saranno, infatti, i piccoli alzatori, schiacciatori, centrali e liberi, i protagonisti della 5^ edizione di “Costruiamo per lo sport”: progetto europeo di responsabilità sociale di BigMat che, nel 2024, supporta pallavolisti e pallavoliste categoria under 13.

BigMat selezionerà 140 volley club in tutta Italia che riceveranno gratuitamente, per la stagione 2024/2025, 14 divise composte da maglia e pantaloncini del brand Errea (lo stesso sponsor tecnico della Nazionale italiana) per vestire quasi 2.000 ragazzi e ragazze fino ai 13 anni.

La pallavolo riesce a trasmettere valori fondamentali e condivisi da BigMat: «La chiave di ogni esperienza è secondo noi la squadra e la filosofia del volley è molto simile al nostro modo di interpretare il concetto di Consorzio – spiega il presidente di BigMat Italia, Alessandro Cerbai -. Come Gruppo abbracciamo appieno il senso di appartenenza e di responsabilità che nasce dal far parte di un team ed è essenziale sostenere le attività che possono veicolare questi valori, soprattutto verso i più giovani ai quali, come società e non solo, dobbiamo trasmettere messaggi positivi e far sentire la nostra presenza e vicinanza. Lo sport insegna ad affrontare le sfide con fiducia, affidandoci al supporto di una squadra che ci sostiene e con cui possiamo condividere i successi ma soprattutto le difficoltà. “Costruiamo per lo sport”, così come la partnership con FIPAV e la sponsorizzazione delle Finali Nazionali Giovanili di Pallavolo, rappresentano alcuni dei tasselli del nostro fitto programma di iniziative volte a rafforzare il legame tra sport e BigMat, tra rivendite e territorio per costruire un futuro e una società migliore grazie al sodalizio tra edilizia, club sportivi e comunità».

“Costruiamo per lo sport” è un progetto, condiviso da tutto il network delle rivendite BigMat, che ben rappresenta il coinvolgimento nei territori dove il lavoro quotidiano dei punti vendita si intreccia con la vita dei clienti: artigiani, imprese, famiglie e giovani.

BigMat non è solo sponsor ma diventa un partner di prossimità dei club sportivi amatoriali, luoghidi aggregazione e formazione importanti.

I punti vendita sono, infatti, direttamente coinvolti ed entrano in contatto con le realtà sportive selezionate e con la comunità che gravita attorno alla squadra, creando relazioni e socialità.

Il sostegno di BigMat allo sport giovanile è un atto di vicinanza al territorio e un’azione di sostegno diretto e concreto: «Sapere che quasi 2.000 ragazzi potranno praticare sport e fare nuove esperienze, anche grazie a BigMat, è una vera soddisfazione», conclude il presidente Cerbai.

«Impegno, passione, collaborazione e determinazione, sono lezioni di vita quotidiana che i più piccoli possono apprendere tramite lo sport – sottolinea anche Matteo Camillini, direttore di BigMat Italia e International -. Poter aiutare chi si dedica all’educazione di questi principi è un impegno sociale che portiamo avanti con soddisfazione. “Costruiamo per lo sport” è un progetto collaudato e di successo che anche in Italia ci permette di ricambiare i territori in cui operiamo sostenendo proprio le realtà sportive che coinvolgono i ragazzi e le famiglie. Con le nostre rivendite siamo partecipi della crescita di ogni comunità e siamo convinti che quanto più l’imprenditoria è vicino alla società civile quanto più questa si svilupperà in positivo. Investire sui giovani e sulle loro passioni, soprattutto sportive, è uno dei modi più belli per poter donare e allo stesso tempo costruire un futuro migliore».

Le candidature a “Costruiamo per lo sport” sono aperte dal 15 aprile al 15 maggio su:

costruiamoperlosport.bigmat.it

I club selezionati verranno annunciati il 27 maggio e verranno abbinati simbolicamente a una rivendita BigMat vicina che ne diventerà la madrina e che a settembre consegnerà le divise.

Il progetto è promosso a livello europeo in tutti i sette Paesi BigMat in Europa (Belgio, Francia,Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna).

Le 140 squadre italiane selezionate si uniranno a una grande comunità di oltre 1.970 club in tutta Europa che, durante le quattro edizioni precedenti, hanno ricevuto abbigliamento sportivo gratuito per vestire ben oltre 49.000 giovani atleti di diversi sport di squadra come calcio e basket.

COSTRUIAMO PER LO SPORT 2024 EDIZIONE ITALIANA

– 140 club amatoriali di pallavolo sponsorizzati in tutta Italia;

– 2.000 divise per giocatori e giocatrici per la stagione 2024/2025;

– 15 maggio: termine candidature sul sito costruiamoperlosport.bigmat.it;

– 27 maggi: annuncio dei vincitori;

– Settembre: consegna delle divise ai club.