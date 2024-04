Chernobyl riserva di biodiversità

Tutti conoscono il disastro di Chernobyl, ma non tutti sanno che l’area dell’incidente nucleare è sorprendentemente diventata una riserva di biodiversità. Nonostante l’area sia inabitabile per gli uomini a causa delle elevate radiazioni residue, è diverso per la fauna selvatica, che ha dimostrato una notevole capacità di adattamento. Nel tempo, diverse specie hanno gradualmente preso il posto lasciato vuoto dall’uomo, stabilendo nuovi equilibri ecologici nell’area. Ma questo non riguarda solo Chernobyl: nella quarta puntata del podcast di 3Bee, l’Avvocato dell’Atomo ha raccontato di altri esempi di aree limitrofe alle centrali nucleari che sono diventate habitat favorevoli per diverse specie.