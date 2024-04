“Bologna Bloom”, un progetto a misura d’uomo

Il processo di rigenerazione urbana del quartiere Navile riprende slancio con il nuovo progetto di sviluppo residenziale denominato “Bologna Bloom”.

Il progetto è firmato dallo studio di architettura Lombardini22 e prevede la costruzione di due torri da 11 piani ed un corpo basso di 4 piani, per un totale di 145 appartamenti con tagli che vanno dai monolocali ai pentalocali; al piano terra troveranno spazio i servizi comuni (portineria, locale biciclette, area bimbi, area fitness e altri spazi polifunzionali), mentre nei due piani interrati sono previsti box e posti auto. Nelle immediate vicinanze è già avviata la realizzazione di un nuovo supermercato e di uno studentato che accoglierà circa 400 studenti.

La commercializzazione degli appartamenti, è affidata ad Abitare Co., società di servizi e intermediazione immobiliare specializzata nelle nuove residenze.

Bologna Bloom è una iniziativa promossa da Prelios Sgr tramite il fondo FIDIA, advisor dell’operazione è First Atlantic Real Estate.

“Bologna Bloom è un progetto a misura d’uomo, progettato intorno alle persone e alle loro esigenze per interpretare e soddisfare al meglio i bisogni abitativi contemporanei – ha dichiarato Giuseppe Crupi, CEO di Abitare Co. – Queste nuove residenze si andranno ad inserire in un’area che si avvia a completare la sua rigenerazione. Si darà così al mercato immobiliare bolognese l’occasione di soddisfare una domanda sempre più rivolta alle nuove case ad alta efficienza energetica e ricche di servizi alle persone.”

“Siamo felici di annunciare che con Bologna Bloom si rimette in moto il processo di riqualificazione di una delle aree più importanti di Bologna sia dal punto di vista sociale che economico – evidenzia Ugo Debernardi, AD di First Atlantic Real Estate – oggi la qualità della vita, si misura in qualità ambientale e in qualità dei servizi e Bologna Bloom ne rappresenta un ottimo esempio.”