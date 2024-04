Industria 5.0, sei incontri in Veneto

Si parla spesso di industria 4.0, quella che va oltre l’automazione e l’ottimizzazione della produzione tramite sistemi cyber-fisici. Ma la rivoluzione è quella dell’industria 5.0, che punta a creare un ambiente di lavoro sostenibile. In questo nuovo ecosistema economico e innovativo, Fòrema, ente di formazione e consulenza del sistema confindustriale veneto, propone un progetto pilota, rivolto all’elite dell’imprenditoria veneta, quella che vuole conoscere le ultime innovazioni tecnologiche e digitali, funzionali non solo all’efficientamento produttivo ma anche all’efficientamento energetico, toccandole con mano.

“Il nostro obiettivo è formare una nuova classe dirigente tra gli imprenditori, capace di sviluppare le fabbriche e cambiarne i processi produttivi grazie alle migliori tecnologie digitali applicate in ottica di sostenibilità energetica”, dichiara Matteo Sinigaglia, direttore generale di Fòrema. “Proponiamo agli imprenditori illuminati di integrare le tecnologie più avanzate nella loro arena competitiva. Devono diventare gli architetti della trasformazione nella loro organizzazione, assicurando una transizione fluida ed efficace verso modelli di business innovativi e sostenibili. Il tutto con l’impatto energetico e tecnologico sotto la lente: serve una comprensione profonda delle dinamiche tecnologiche ed energetiche e la loro influenza sul panorama produttivo”.

È nato così un ciclo di sei incontri, al quale parteciperanno una trentina di selezionati manager e imprenditori; il progetto è stato finanziato con i fondi del Pnrr. L’intento di Fòrema è rendere stabile questo percorso di formazione per i “top gun” dell’imprenditoria veneta. Si inizia il 7 maggio con simulazioni e sistemi di intelligenza artificiale, si prosegue il 15 maggio coi metodi per creare valore aziendale con l’Ai (entrambi gli eventi si terranno presso lo Smact Center). Il 21 maggio trasferta a Torreglia, nella sede di Luxardo per raccontare l’utilizzo intelligente dei dati per l’ottimizzazione energetica , il 5 giugno si torna in Smact per la chatbot aziendale, il 12 giugno seconda trasferta in azienda, alla Komatsu di Noventa Vicentina. Si torna in classe l’11 luglio per l’evento di chiusura, nella sede di Fòrema a Padova, per spiegare i primi passi, reali, da fare per introdurre l’Ai in azienda.

“I partner del progetto sono Confidustria Veneto Est, Smact Competence Center e lo Swiss Institute for Disruptive Innovation, l’azienda che sviluppa la parte di Ai per Tesla in Europa”, conclude la coordinatrice del progetto per Fòrema, Francesca Rossetto. “I docenti sono imprenditori e direttori manufacturing, per questo abbiamo anche previsto due visite in azienda, per conoscere i “segreti” di Komatsu e Luxardo; ma ci sono anche professori universitari, grazie ai partenariati con le università di Padova, Venezia, Udine e Trieste. In concreto, si alterneranno lezioni esplorative a studi concreti nelle aziende che propongono le migliori case history ad oggi esistenti sul tema dell’industria 5.0”.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO: GLI INCONTRI

DALL’INDUSTRY 4.0 ALLA 5.0 : TECNOLOGIE DI SIMULAZIONE E SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Primo Incontro: 7 maggio 2024 | 9:00-13:00 presso SMACT

Stato dell’arte: evoluzioni tecnologiche

Digital Twin: digitalizzazione industriale e simulazioni

Definizione e importanza del concetto di Digital Twin nel contesto manifatturiero.

Intelligenza artificiale – Machine Learning all’interno del Digital Twin

Caso studio sull’applicazione del machine learning per migliorare l’efficienza e la qualità dei processi produttivi.

Implementazione di algoritmi di machine learning

Virtual Sensing/ Ricalibrazione Operativa/ Training degli operatori / Monitoraggio e manutenzione guidata/ Manutenzione Predittiva

Applicazioni e best practices

Relatori: Pierpaolo Conte (SMACT Competence Center), Diego Bertarello (Vimar), Nicola Demo (SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) e Marco Franzon (Dualistic)

CREARE VALORE AZIENDALE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: METODI E TECNICHE

Secondo incontro: 15 maggio 2024 | 9:00 – 13:00, presso SMACT (Fiera di Padova)

Introduzione all’Intelligenza Artificiale

Overview delle tecnologie disponibili: potenzialità e limiti

Automazione dei processi: come l’IA può migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi attraverso l’automazione di compiti ripetitivi.

Analisi dei dati avanzata: utilizzo di algoritmi di machine learning per estrarre insight significativi dai dati e prendere decisioni informate.

Personalizzazione e raccomandazioni: come l’IA può migliorare l’esperienza dell’utente attraverso la personalizzazione dei servizi e la fornitura di raccomandazioni su misura

Creare valore con AI: metodi e tecniche applicabili: esempio Live Demo Smact ed esempi aziende manifatturiere

Relatori: Eris Chinellato (Middlesex University – ITS Mario Volpato), Pierpaolo Conte (SMACT Competence Center)

UTILIZZO INTELLIGENTE DI DATI INFORMATICI, ENERGETICI E DI PRODUZIONE

Terzo incontro: 21 maggio 2024 | 9:00 – 13:00, presso Luxardo SPA

L’efficienza energetica e il risparmio

L’Energy Performance Management

L’efficienza energetica e il risparmio – ing. Filippo Busato esperto EGE di Fòrema

Caso studio Luxardo: risultati raggiunti e obiettivi futuri nel sistema di EPM

Il supporto che l’informatizzazione può offrire alla riduzione degli impatti: LCA di prodotto

Visiting tour Luxardo

Relatori: Francesca Rossetto (Responsabile area Innovazione e Sviluppo di Fòrema), Filippo Busato (EGE di Fòrema), Susanna Caprotti (Sustainability Expert) e Giorgio Luxardo (AD di Luxardo)

DA AI GENERATIVA AI CHATBOT AZIENDALE

Quarto incontro: 5 giugno 2024 | 14:00 – 18:00, presso SMACT (Fiera di Padova)

AI generativa

Prompt engineering: attività interattiva

La creazione di un chatbot aziendale

Casi studio reali e loro applicazioni nelle PMI

Relatori: Giuseppe Serra (AILAB – Università di Udine), Chiara Masiero (Statwolf)

DIGITAL TWIN APPLICATO IN CONTESTI COMPLESSI: IL CASO KOMATSU

Quinto incontro: 12 giugno 2024 | 9:00-13:00, presso Komatsu (Via Atheste, 4, 35042 Este PD)

Lo sviluppo e l’applicazione del digital twin in un contesto complesso: attività e dati

Dall’analisi dei bisogni all’applicazione del digital twin per la simulazione dei flussi aziendali e il re-layout del plant

Simulazioni comparative fra sistemi virtuali di progettazione

L’intelligenza Artificiale applicata alla lettura di dati e previsioni

Visiting tour Komatsu

Relatori: Patrizia Bucci (SymTec), Massimo Trevisan (Komatsu Manufactoring) e Marco Zerauschek (SIDI – Swiss Institute for Disruptive Innovation)

LA ROADMAP PER L’INTRODUZIONE DELL’AI IN AZIENDA

Sesto incontro: 11 luglio 2024 | 9:00-13:00, presso Fòrema (Via E.P. Masini, 2 Padova)

Valutazione delle esigenze e delle risorse

Roadmap per l’introduzione dell’AI in azienda: esempi e casi di successo

Workshop per la generazione di idee e la definizione della roadmap

Relatori: Andrea Albarelli (Università Cà Foscari – Strategy Innovation)

Conduce: Francesca Rossetto di Fòrema ed Anna Garofolin di SMACT