BigMama incontra ragazze e ragazzi di CivicoZero Torino

Dal 2001 Lavazza e Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus collaborano con Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre un secolo lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

L’azienda Lavazza ha sostenuto oltre 100.000 beneficiari attraverso programmi diversi finalizzati al sostegno alle emergenze, allo youth empowerment e alla difesa dei diritti dell’infanzia lungo la filiera di approvvigionamento del caffè. La Fondazione Lavazza, che quest’anno celebra i 20 anni dalla nascita, ha inoltre contribuito a supportare i giovani nella loro formazione professionale perché potessero trovare un lavoro ed essere protagonisti del cambiamento della propria vita, nella piena realizzazione dei propri diritti.

La Fondazione, in particolare, dal 2020, sostiene il progetto CivicoZero, centro diurno a bassa soglia che rappresenta un laboratorio di inclusione e socializzazione rivolto a minori stranieri e neo maggiorenni (fino a 21 anni) che fornisce supporto, orientamento e protezione con particolare attenzione ai minori a rischio di devianza, marginalizzazione ed esclusione sociale, al fine di sostenere ragazze e ragazzi nel loro percorso di inclusione e autonomia.

Attraverso le “Basement Café Room” realizzate dall’azienda Lavazza nei centri CivicoZero di Save the Children nelle città di Torino e Roma, ragazzi e ragazze stranieri imparano a usare la musica come strumento di condivisione che favorisce l’inclusione e l’avvicinamento tra culture. Il progetto delle Room si ispira al format digitale, ora anche live, ‘Basement café’, che negli anni si è confermato luogo di confronto per le generazioni di oggi su tematiche di carattere culturale e sociale.

A Roma la Basement Café Room è dedicata alla produzione e al montaggio dei podcast, un nuovo mezzo che ragazze e ragazzi utilizzano per far sentire la propria voce. A CivicoZero Torino, invece, la Basement Room è una sala di registrazione insonorizzata dotata di attrezzatura informatica e strumentale dove i giovani sotto la guida di tecnici esperti possono registrare le proprie canzoni e partecipare a laboratori di libera espressione musicale, svolti in collaborazione con l’associazione Large Motive e con il supporto educativo della Cooperativa E.D.I., con l’obiettivo di sollecitare ragazze e ragazzi, attraverso la musica, a prendere parola e a elaborare il proprio vissuto, spesso molto complesso, e a fare emergere aspirazioni, passioni e talenti. Nel corso del 2023, il laboratorio ha coinvolto 102 giovani tra i 15 e i 21 anni provenienti da diversi Paesi.

Ed è proprio nel centro di Torino che BigMama ha incontrato i giovani di CivicoZero e si è confrontata con i ragazzi per creare insieme un brano sul tema della bellezza, intesa come ciò che ci caratterizza tutti, come individui e come gruppi, ciascuno in modo diverso e unico, inoltre ha ascoltato le loro storie ed esperienze.

L’artista è stata ospite anche dell’episodio della sesta edizione di Basement Café by Lavazza tenutosi al Teatro Bellini di Napoli all’inizio del mese di aprile e disponibile online da maggio sul canale Youtube dedicato.

“I ragazzi di Civico Zero mi hanno trasmesso tantissima voglia di parlare e di vivere ed è emozionante vederli così ispirati dalla musica. È stata un’occasione per conoscere un mondo diverso dal mio e farci un regalo a vicenda” ha detto BigMama.

Dal 2015 a oggi CivicoZero Torino – realizzato da Save the Children in collaborazione con la Città di Torino e in partenariato con la Cooperativa Atypica – ha accolto 2.065 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 21 anni; dal 2009 il centro CivicoZero di Roma – gestito dalla Cooperativa sociale CivicoZero – ha accolto oltre 14.000 giovani, fornendo loro aiuto e ascolto con l’obiettivo di giungere a una reale inclusione sociale.

Il Progetto CivicoZero

Il progetto CivicoZero di Save the Children nasce a Roma nel 2009 ed è gestito dal 2011 in partnership con la Cooperativa Sociale Civicozero come risposta alla necessità di creare un centro per il supporto, orientamento e protezione per minori e neomaggiorenni stranieri, con particolare attenzione ai minori stranieri arrivati nel nostro Paese non accompagnati. I minori migranti possono essere particolarmente a rischio di tratta o gravi violazioni come lo sfruttamento economico o sessuale, l’abuso, il maltrattamento e la violenza.

I centri CivicoZero rivolti a minori stranieri e neo maggiorenni (dai 14 fino a 21 anni) si trovano nelle città di Catania, Milano, Roma, Torino. Nei 10 anni di attività, CivicoZero si è affermato come spazio di incontro, laboratorio di inclusione sociale e cittadinanza, attraverso la creazione di percorsi di partecipazione.

Il progetto garantisce un luogo sicuro per ridurre il numero delle ore che minori e giovani adulti trascorrono in strada e di attività di accompagnamento ai servizi in base alle necessità di ragazzi e ragazze. L’obiettivo del progetto è duplice. Da una parte quello di proteggere minori stranieri soli e giovani adulti in situazione di marginalità sociale, sottoposti a rischio di sfruttamento e abuso. Dall’altro quello di facilitare il loro inserimento nel sistema di accoglienza nazionale e la loro inclusione nella società.

CivicoZero opera con un approccio multidisciplinare, lavorando in forte sinergia con il territorio e avvalendosi della mediazione interculturale in modo trasversale a tutte le attività, al fine di porre l’ascolto del minore al centro del proprio intervento.