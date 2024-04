Torna Milano Spring Parade – Dance, Music and Fun

Il 12 Maggio presso il Parco Idroscalo di Milano, torna la Milano Spring Parade – Dance, Music and Fun. Un’intera giornata di musica e divertimento da vivere all’aria aperta.

Presentata dalla società di eventi Illusion Group di Simone Ranieri – sotto il network DanceFan e patrocinato dal Comune di Segrate, dalle ore 10:00 la Milano Spring Parade.

Nella suggestiva cornice del Palco Sull’acqua, area tribune, per portare in scena contest ed esibizioni di danza di varie discipline.

La prima rassegna “Emozioni in Movimento” sarà a cura di Csen Pavia, per proseguire alle 12:00 con il concorso dedicato ai giovani talenti “Da Grande Danza”: un’importante occasione per stimolare i più piccoli allo sport ed all’arte coreutica.

Ospiti di giuria per il “Da Grande Danza”, professionisti riconosciuti a livello nazionale: Roberta Broglia, il coreografo televisivo Matteo Addino e l’insegnante Roberta Nebulone.

Presentato dalla voce di RDS 100 % Grandi Successi Filippo Ferraro, alle 16:00 avrà inizio il main events della giornata WE ARE – Milano Hip Hop Contest: la grande gara coreografica dedicata alle crew hip hop italiane.

Ospiti in giuria per questa edizione, la pluripremiata crew di break dance dei Bandits, capitanata dai Bboy Japo Paone e Roman Froz campione italiano e del titolo europeo del torneo mondiale del Red Bull BC one, giudice negli speciali di Amici di Maria de Filippi. Ed ancora la crew vincitrice del Brianza Dance Festival, gli Oblivion ed il collettivo Compagnia Materia di Torino.

I gruppi in gara, in lizza per la conquista del montepremi, provengono dalle varie regioni italiane per dare spettacolo sul palco idroscalo ed infiammare il pubblico sugli spalti che potrà accedere gratuitamente alla manifestazione.

Sul lungolago, per accogliere i visitatori saranno presenti suggestivi food truck a tema urban ed aree per godere a pieno gli spazi ed i servizi del parco Idroscalo. Radio Partner dell’evento Disco Radio.

QUANDO

Domenica 12 Maggio 2024

Dalle 10:00 alle 20:00

Ingresso gratuito

DOVE

Parco Idroscalo di Milano – Lato tribune

Circonvallazione Idroscalo