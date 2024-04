Gerani: la Check List da tenere a portata di mano

I Gerani sono da sempre la pianta estiva più popolare per colorare balconi, terrazzi e aiuole. Il vero ‘plus’?

Sono davvero facili da curare!

Non è necessario avere il famoso pollice verde per farli fiorire, basta seguire i giusti accorgimenti e anche i neofiti del giardinaggio possono trarre grandi soddisfazioni nel coltivarli.

Gli esperti di Pelargonium for Europe, associazione impegnata nella divulgazione della pianta del Geranio, arrivano in aiuto con tanti consigli per iniziare fin da subito con il ‘pollice’ giusto!

Ecco quindi la check list da tenere sempre a portata di mano per avere Gerani rigogliosi fin dalla primavera:

1. Scegliere il momento migliore per piantare i propri Gerani

2. Considerare attentamente distanza e grandezza dei vasi

3. Valutare la posizione ideale

4. Annaffiare correttamente, tenendo conto delle sue peculiarità

5. Concimare sempre nel modo giusto

6. Rimuovere i fiori appassiti