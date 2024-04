“Cerca il tuo neo 2024”, visite gratuite

La pelle è l’organo più esteso del corpo umano e il tumore della pelle è uno dei più diffusi. Il melanoma, in particolare, è il secondo tumore più frequente in Italia negli uomini under 50 e il terzo nelle donne in quella stessa fascia di età. Per sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione dei tumori cutanei, Heliocare di Cantabria Labs Difa Cooper, brand leader nella fotoprotezione dermatologica, presenta “Cerca il tuo neo 2024”, seconda edizione del tour nazionale che ha come obiettivo proprio quello di offrire visite di controllo dei nei gratuite al fine di sensibilizzare la popolazione sui rischi di una mancata prevenzione e di una scorretta esposizione al sole.

La campagna “Cerca il tuo neo 2023” ha coinvolto 1520 soggetti con età compresa tra 18 e 94 anni (il 32% dei partecipanti aveva meno di 39 anni, il 38% aveva tra i 40 e i 59 anni, il 26% più di 60 anni e il 3% non ha specificato l’età).

Durante le visite di screening sono stati rilevati 280 nei sospetti, 11 melanomi di chiara diagnosi clinico-dermoscopica, 44 carcinomi basocellulari (BCC), 10 carcinomi a cellule squamose (SCC) e 75 casi di cheratosi attinica (AK).

Nel corso delle visite, inoltre, è stato sottoposto ai pazienti un questionario per valutare la conoscenza della popolazione sui rischi connessi all’esposizione solare e sugli strumenti preventivi a disposizione (ovvero fotoprotezione topica e integratori alimentari da usare insieme ai solari). Dai risultati dei questionari è emerso che le donne utilizzano maggiormente le creme solari rispetto agli uomini e che giovani e anziani sottovalutano i rischi di una scorretta esposizione al sole e usano meno la crema solare rispetto alle persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni.

IL TOUR “CERCA IL TUO NEO 2024”

Offrire visite di controllo dei nei gratuite al fine di sensibilizzare la popolazione sui rischi di una mancata prevenzione è l’obiettivo della seconda edizione del tour nazionale “Cerca il tuo neo 2024” di Heliocare.

A partire dal 28 aprile 2024, una clinica dermatologica mobile si metterà in viaggio per attraversare l’Italia intera offrendo screening gratuiti della pelle con l’ausilio della dermatoscopia.

Il progetto, in partnership con SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia – toccherà 18 città per 21 giornate al fine di erogare più di 1.500 visite. Un’occasione importante per conoscere da vicino la propria pelle e imparare a proteggerla.

Con questa campagna di sensibilizzazione Cantabria Labs Difa Cooper con SiDeMaST rinnovano l’impegno che da molti anni li vede parte attiva su questa importante tematica.

L’itinerario della clinica mobile: Roma 28 aprile – Napoli 29 e 30 aprile – Bari 1 maggio – Lecce 2 maggio – Ancona 4 maggio – Reggio Emilia 5 maggio – Bologna 6 maggio – Parma 8 maggio – Monza 10 maggio – Milano 9 e 11 maggio – Torino 12 maggio – Genova 13 maggio – Livorno 15 maggio – Firenze 16 maggio – Roma 17 maggio – Sassari 19 maggio – Cagliari 20 maggio – Catania 23 maggio – Palermo 24 maggio