Yoga e crescita personale

La pratica dello yoga, i numeri in Italia e nel mondo

Secondo un recente sondaggio condotto da Statista Consumer Insights, in Italia gli appassionati ad essersi avvicinati a questa disciplina sono il 10,5% delle donne e il 7% degli uomini, equivalente a 2,39 milioni di persone.

Lo yoga sta indubbiamente guadagnando terreno nel nostro Paese: la sua versatilità, i numerosi benefici fisici e mentali che ne derivano e la possibilità di essere praticato ovunque lo rendono una scelta popolare.

Google Trends ha rivelato un picco di ricerche durante i lockdown del 2020, indicando un interesse in crescita.

E anche su Instagram l’hashtag #yoga è ormai un trend consolidato, con oltre 118 milioni di post in tutto il mondo.

In Italia, si contano circa 553 centri e scuole yoga, con la Lombardia in evidenza con 131 centri, seguita dal Lazio con 102.

Il metodo Yoga21

È grazie a un percorso di consapevolezza su di sé, in cui la disciplina dello yoga ha giocato un ruolo chiave, che Giulia Sodo, fondatrice di Yoga Napoli, creatrice del Metodo Yoga21 e counselor professionista, ha trasformato la sua passione per lo yoga in una missione per aiutare chi, come lei, desidera trasformare la propria vita e accedere alle proprie risorse.

«Rivoluzionario, per ognuna di noi, è scoprire la nostra Ferita Primaria – spiega Giulia Sodo – Quando le donne raggiungono questo obiettivo e lavorano sulle dinamiche di relazione, rifioriscono i rapporti con il partner e con la famiglia d’origine. È un percorso di libertà e consapevolezza».

Il Metodo Yoga21, integrazione tra la filosofia dello yoga e i principi del counseling, consente di lavorare contemporaneamente sul piano cognitivo da un lato e su quello corporeo\emozionale dall’altro. «È uno approccio unico e innovativo nato dal mio grande desiderio di condividere con altre donne gli strumenti e le conoscenze che hanno aiutato prima di tutto me stessa. È rivolto alle donne di qualsiasi età che desiderano affrontare il viaggio della propria evoluzione. Per renderlo ancora più fruibile, sul sito https://giuliasodo.com/ è disponibile ora anche un video corso».

Il Metodo delle Tre C: Conoscenza, Consapevolezza, Cambiamento

Attraverso un percorso di profonda introspezione, Sodo ha sviluppato il metodo delle “Tre C”, che fornisce strumenti concreti, una vera “cassetta degli attrezzi”, per garantire un reale cambiamento nella vita delle sue allieve.

Questo metodo, ideato dall’autrice e approfondito nel suo libro, si basa su tre pilastri – Conoscenza, Consapevolezza, Cambiamento -, e rappresenta un viaggio di crescita personale dove la conoscenza illumina la mente, la consapevolezza apre il cuore, e il cambiamento riflette la trasformazione interiore verso l’esterno. «È fondamentale vedere realizzati i cambiamenti che desideriamo nella quotidianità, i nostri sogni realizzati nel concreto» spiega Giulia Sodo.

L’obiettivo è quello di fornire una guida a chi desidera esplorare il proprio cammino interiore attraverso cambi di paradigma e meditazione, per arrivare a individuare il proprio scopo individuale e il proprio “posto nel mondo”.

Per info: https://giuliasodo.com/