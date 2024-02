Moda in viaggio, gli italiani tra stile e comodità

La moda è tra le eccellenze italiane, e si prepara a portare nel nostro Paese nei prossimi giorni le personalità di spicco del settore. Ma cosa succede, invece, quando lo stile italiano va in vacanza? Lasciate alle spalle le boutique di alta moda, i negozi sartoriali o anche solo lo specchio della propria stanza, quando partono per un viaggio i nostri connazionali vogliono soprattutto essere comodi. Questo quanto emerge dall’ultimo sondaggio di eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online in Europa, condotto da una società di ricerche di mercato esterna.

Esattamente il 38% degli italiani ha dichiarato che quando viaggia vuole soprattutto un abbigliamento comodo, contro il 27% che ha affermato di non voler sacrificare il proprio stile. Il 12%, invece, una volta lontano da casa prova capi che nel quotidiano non avrebbe mai il coraggio di indossare e la stessa percentuale di connazionali si adatta all’abbigliamento del Paese di destinazione per sentirsi più local. Salvo, appunto, non indossare più questi nuovi acquisti: il 63% degli intervistati in viaggio ha comprato almeno una volta un capo di abbigliamento che non ha mai messo al rientro.

La cosa più oscena che hanno visto gli italiani in termini di look in viaggio? Al primo posto (35% delle risposte) i sandali con le calze, seguiti da inappropriate scarpe col tacco indossate facendo trekking ad alta quota (15%).

I giovani vogliono apparire, regole ferree in valigia per chi è cresciuto all’epoca delle top

Più sono giovani, più i viaggiatori italiani sono consumisti, infatti il 74% dei 18-24enni ha acquistato in viaggio per poi non mettere mai più almeno una volta, una tendenza che di fatto diminuisce man mano che si risale all’indietro con le generazioni, fino al 48% degli over 65, il dato più basso. I giovanissimi sono anche quelli che più tengono al proprio stile (31%) e che guardano meno in assoluto alla comodità (19%). Insieme ai 25-34enni, sono però i più inclini a sperimentare una volta riaperte le valigie a destinazione e in vacanza proverebbero capi che a casa non metterebbero mai (16%). Il confronto generazionale rivela poi che i più intransigenti alle bucce di banana nel vestiario sono i 45-54enni. Questi viaggiatori, che hanno plasmato i propri gusti quando il mito delle top model era più sfavillante che mai, nel 44% dei casi hanno affermato che le calze con i sandali sono il più grande obbrobrio che abbiano mai visto in vacanza, contro un moderato 34% degli intervistati della GenZ dai 18 ai 24 anni.

Gli uomini italiani fanno valigie di indumenti comodi, ma i sandali con le calze, mai!

La donna italiana anche quando parte resta più fedele al proprio stile rispetto all’uomo (31% vs 23%), ma le viaggiatrici del Bel Paese sono anche più curiose: il 16% ha affermato che ama adottare la moda del posto, il doppio rispetto all’8% degli intervistati uomini. Che, però, sono più oculati quando fanno shopping in viaggio, infatti meno spesso delle donne acquistano un capo che una volta rientrati non metteranno (57% rispetto al 69%). Il maschio italiano in vacanza è molto legato alla comodità, che è irrinunciabile per il 46% del campione contro il 29% delle donne, eppure è in prima linea nella lotta contro i sandali con le calze; il 40% li ha dichiarati il look da viaggio più inguardabile, contro il 30% delle viaggiatrici.

Paese che vai, boutique che trovi

Gli americani sono i più coraggiosi quando vanno a fare shopping in vacanza, con il 13% che sfoggia look che a casa non si azzarderebbe mai a portare, seguiti in questa classifica dagli italiani, con il 12% delle risposte. I nostri connazionali, poi, sono al primo posto tra quelli che in viaggio vorrebbero provare la moda locale (12%). I viaggiatori che più comprano in vacanza per non indossare mai più sono ancora una volta gli americani, 68% degli intervistati, seguiti da spagnoli e tedeschi, entrambi al 65%. I più morigerati invece i viaggiatori UK, con il 37%. Gli amanti delle mise più comode sono in assoluto i portoghesi (59%), mentre gli svedesi sono i più attaccati al proprio stile (31%).

(*) Metodologia: sondaggio condotto per eDreams ODIGEO da OnePoll su oltre 10.000 viaggiatori provenienti da Italia, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Portogallo, Germania e Francia. In Italia l’indagine è stata condotta su un campione di 1000 intervistati nel 2023.