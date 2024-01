Vitamina D3 IBSA: Un supporto per la normale funzione del sistema immunitario

Il già difficile rientro dalle feste natalizie è messo a dura prova dall’organismo, maggiormente esposto a virus e a fattori esterni potenzialmente nocivi. L’indebolimento delle difese immunitarie può essere causato dall’esposizione al freddo, all’umidità e all’inquinamento e dallo stress. Quando necessario, può essere utile assumere Vitamina D3 IBSA, l’integratore alimentare a base di vitamina D3 che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

La Vitamina D entra in gioco in diversi processi dell’organismo umano. Nonostante sia nota soprattutto per il suo importante ruolo nel favorire il normale assorbimento e il normale utilizzo del fosforo e del calcio da parte del nostro organismo, contribuendo anche al normale mantenimento delle ossa, la vitamina D partecipa anche ad altri processi dell’organismo, come la regolazione e l’attivazione delle difese immunitarie.

Il fabbisogno giornaliero di vitamina D proviene per il 20-25% dall’alimentazione e in particolare da alcuni pesci come salmone, sgombro e aringa, dal tuorlo d’uovo e dal fegato, mentre il restante 80% viene sintetizzata nella pelle per effetto dell’esposizione ai raggi solari UVB. Per garantire il normale fabbisogno di vitamina D, chiamata anche “vitamina del sole”, può essere sufficiente passare più tempo all’aria aperta, anche se, durante l’inverno, le giornate sono molto corte e vi è una maggiore propensione per gli spazi chiusi, l’ambiente ideale per la proliferazione di virus e batteri.

In tutte le circostanze in cui è utile una sua integrazione, IBSA Italy ha sviluppato la Vitamina D3 IBSA, un integratore alimentare a base di vitamina D caratterizzato dall’innovativa tecnologia IBSA FilmTec®.

La tecnologia IBSA FilmTec®, è il risultato della collaborazione tra IBSA Italy e Pharmafilm, spin-off dell’Università degli studi di Milano, nata con l’obiettivo di sviluppare una formulazione orale innovativa capace di facilitare l’assunzione degli integratori. Il film orodispersibile, si presenta come un foglietto ultrasottile di materiale polimerico (50-150 micron di spessore) della dimensione di un francobollo che, una volta posto nella cavità orale, a contatto con la saliva si scioglie in poche decine di secondi, consentendo un rapido assorbimento del nutriente in esso contenuto. Una modalità di assunzione semplice, veloce e pratica perché si può assumere ovunque, in qualsiasi momento, senza acqua.

Ascoltare quindi il proprio corpo è importante per capire se le difese immunitarie sono basse. I sintomi indicativi possono essere molteplici: predisposizione ad ammalarsi spesso, guarigione più lenta e stanchezza. Tra le sostanze alleate del sistema immunitario rientra quindi la vitamina D e per godere dei suoi benefici è importante che sia presente in quantità adeguate nell’organismo in base all’età: bambini, adulti, anziani e donne in menopausa hanno un fabbisogno diverso. Per questo, quando necessario, può essere utile assumere Vitamina D3 IBSA.