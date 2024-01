La costruzione di un’Europa politica forte è oggi più che mai una necessità, evidente a tutti, in particolar modo in un contesto internazionale sempre più instabile e caratterizzato da continue crisi.

La nascita degli Stati Uniti d’Europa non passa solo dalla riforma dei Trattati, ma soprattutto da un maggior senso di appartenenza, da una cittadinanza sempre più informata e partecipata.

La cultura può e deve giocare un ruolo fondamentale in questo processo; non si tratta di omogeneizzare la ricca e diversificata cultura europea, ma di garantire le condizioni necessarie perché l’Europa torni ad essere competitiva anche nel mercato delle attività culturali, oggi sempre di più dominato dalle grandi piattaforme e dalla produzione statunitense e di lingua inglese.

Oggi le produzioni europee, siano esse letterarie, teatrali, audiovisive, di arti figurative, musicali, giornalistiche, ecc. hanno enormi difficoltà a superare i confini del proprio paese; vivere di attività legate alla cultura sta purtroppo diventando il privilegio di poche persone, di grande successo, mentre la maggior parte delle attività culturali sono precarie e poco pagate.

Eppure se ci fosse un mercato unico della cultura in Europa, capace di superare le differenze linguistiche e le specificità nazionali, potremmo essere molto più competitivi. Oggi, grazie all’ampia possibilità di condivisione online, a traduttori automatici sempre più efficaci che ci possono aiutare a superare le barriere linguistiche, ma anche grazie ai progressi dell’intelligenza artificiale, l’idea di costruire un sistema culturale veramente europeo non è più un’utopia ma una concreta possibilità, a patto che ci siano la volontà, le risorse e la creatività necessarie.

Per questo abbiamo organizzato “Per un rinascimento europeo della cultura – Idee per un mercato comune”, un incontro che si terrà il 22 gennaio 2024 al Polo del ‘900 di Torino, in Via del Carmine 14, alle ore 16.45.

Sarà un’occasione per gli operatori culturali, i rappresentanti delle istituzioni e delle fondazioni per confrontarsi, raccogliere idee e contributi, ragionare insieme sull’apporto dell’Unione Europea nei rispettivi settori, elaborando proposte che potranno diventare patrimonio della prossima legislatura.