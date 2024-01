I segreti per vivere bene

Quale miglior momento dell’inizio di un nuovo anno per mettere in pratica i buoni propositi del prendersi maggiore cura di sé?

“360 gradi di benessere”, libro scritto da Vito Gadaleta e Lisa Di Giovanni con la prefazione della professoressa Maura Ianni, edito da Jolly Roger edizioni, raccoglie contributi di esperti e professionisti per migliorare con attenzioni quotidiane Corpo, Mente, Anima, Nutrizione e Psicologia.

Roma 10 gennaio 2024 – L’opera si apre con un focus sulla cura del corpo, dove si affrontano argomenti attuali, di forte interesse: medicina olistica e tradizionale, respirazione, gestire le emozioni e vivere lo sport come arricchimento personale con approfondimenti su disturbi molto diffusi come reflusso gastrofaringeo, i benefici dell’osteopatia fino ad argomenti più leggeri ma di forte impatto anche emotivo sul benessere della persona come la cosmesi, il fitness fai da te, la nuova tendenza dell’armocromia e consigli pratici per ottenere sempre un’abbronzatura sana.

Nella seconda sezione, dedicata alla mente, il libro di Gadaleta e Di Giovanni indaga il rapporto tra cuore e corpo, la gestione dell’ansia e dei momenti di tensione, l’efficacia della meditazione e della pratica mindfulness.

Grande spazio anche ai rischi di internet con i consigli pratici di “un uso consapevole della rete”, le problematiche legate alla manipolazione psicologica, al distacco emotivo e alla filofobia. Ampiamente trattati anche argomenti come gli amori tossici e la salute del cervello.

Nei capitoli dedicati all’anima, i due autori svelano i trucchi su come essere autentici e curare attentamente il giardino dell’io interiore, raccontando in maniera esaustiva i benefici “dei suoni capaci di curare dentro”.

L’elemento nutrizione poi, è un altro fattore certamente cardine: non mancheranno cenni ai trend del momento, come la nuova moda “pasto pokè”, ai trucchi su come cambiare piano alimentare e sulla correlazione tra il mangiare male e il sentirsi poco in forma.

La sezione psicologia, infine, strizza l’occhio alla gestione del conflitto in adolescenza, alle problematiche legate al body-shaming, e ai sentimenti di sfiducia verso il prossimo.

Un libro capace di mescolare diversi argomenti utilizzando un linguaggio versatile, e di arrivare ad una moltitudine di lettori.

Una guida semplice ed efficace per regalare spunti importanti per raggiungere il benessere totale, a 360 gradi, proprio come suggerisce il titolo.