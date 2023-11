La crescentina vola da Bologna a Londra

Nella capitale britannica sbarca INDEGNO, un nuovo format che, partendo da Bologna, raggiunge le rive del Tamigi e una clientela internazionale, proponendo una vasta gamma di crescentine ripiene, piatto tipico della cucina tradizionale bolognese, nonché eccellenze agroalimentari regionali che, a seconda della zona, assumono nomi differenti. A queste si aggiungono anche i tortellini e i cappellacci, prelibatezze emiliane di fama internazionale, che, come le crescentine, vengono fritti da INDEGNO.

“Questa nuova avventura londinese nasce da una mia intuizione”, afferma Gianmarco Budri, imprenditore italiano eclettico e visionario, profondamente legato alla sua terra, l’Emilia, e alla tradizione, con un innato talento nell’individuare opportunità di investimento. “Passeggiando per le vie di Bologna, ho intercettato il profumo delle crescentine appena fritte proveniente da uno dei punti vendita di INDEGNO. Ne sono rimasto così affascinato da decidere di entrare in questo progetto”.

Gianmarco fa il suo debutto nel settore del food, con la consulenza e l’operatività di Federico Benattidello Studio Benatti di Mirandola, anch’egli da sempre animato da un forte interesse per il settore del food & beverage, firmando un accordo di investimento per esportare in esclusiva all’estero il format INDEGNO, nato dall’imprenditorialità di tre ragazzi, Andrea Liotta, Edoardo Malvicini e successivamente Marco Liotta, che hanno aperto tre punti vendita a Bologna. Questo ha portato alla creazione di INDEGNO UK. L’obiettivo? Diffondere la tradizione delle crescentine, ancora relativamente sconosciute a livello internazionale, nel resto del mondo e aprire il primo negozio nel cuore della capitale inglese, diventando un nuovo protagonista della scena dello street food italiano.

Questa proposta gastronomica porta la bolognesità di questo settore del Made In Italy nel Regno Unito, con un’attenzione particolare alla ricerca e all’utilizzo di materie prime di altissimo livello, dai salumi e ai formaggi e alle farine utilizzate sia per le crescentine sia per i tortellini. Nel menù sono presenti anche varianti vegetariane e vegane.

“Un angolo d’Italia all’ombra del Big Ben, dove è possibile gustare non solo crescentine ripiene con le più svariate combinazioni di salumi e formaggi italiani di alta qualità – incluso, ovviamente, il nostro amato ragù – ma anche i tradizionali tortellini, tipico piatto domenicale o delle feste, preparato a mano dalle mamme e dalle nonne, che da INDEGNO vengono fritti e serviti in un cono da passeggio, così come i cappellacci di zucca”, spiega ancora Gianmarco Budri.

La prima crescentineria di Londra, al 104 di Brick Lane – celebre strada dell’East End Londinese – dove e’ possibile gustare le proposte preparate al momento.

“Abbiamo scelto una zona della città vivace, multi-etnica e molto frequentata dai giovani per aprire il nostro primo punto vendita”, conclude Gianmarco. “L’interno e’ stato progettato per poter accogliere diverse attrezzature, realizzate su ordinazione e importate dall’Italia, così come tutti gli ingredienti necessari per la produzione delle proposte food nel menù”.

Con INDEGNO UK, sembrerà di passeggiare sotto i portici di Bologna, anche se si è a due passi dalla London Tower!