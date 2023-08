VENEZIA 80: film e masterclass in streaming

In occasione dell’80. edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (30 agosto – 9 settembre), torna la Sala Web di MYmovies con un’esclusiva selezione di titoli disponibili in streaming: gli utenti abbonati avranno l’opportunità di vivere anche da casa l’esperienza di un festival cinematografico e le emozioni della scoperta di nuove opere e autori del panorama contemporaneo.

I film della Sala Web 2023

Quest’anno i film in programma nella Sala Web di MYmovies provengono dalle sezioni Biennale College – Cinema e Giornate degli Autori. La prima racconta il cinema del futuro, sviluppato e presentato dal laboratorio Biennale College, che da anni promuove e scopre i giovani autori del nostro tempo: in streaming saranno disponibili l’italiano L’anno dell’uovo di Claudio Casale, storia di una coppia in attesa del primo figlio che cerca un conforto spirituale in una comunità gestita da un guru; l’ungherese Árni di Dorka Vermes, che segue lo strano legame fra un ragazzo che lavora in un circo e un pitone da addomesticare, e il messicano Lumbrensueño di José Pablo Escamilla, storia di un adolescente in una desolata città industriale che scopre il mondo della fotografia.

Da non perdere anche la proposta online di film delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma all’interno della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, giunta quest’anno alla 20.edizione, che guarda al panorama extra-europeo offrendo esempi di cinematografie coraggiose, espressione di uno sguardo aperto sul mondo. Dal concorso arrivano: Backstage di Afef Ben Mahmoud e Khalil Benkirane (Marocco e Tunisia), atipico road movie con protagonista una compagnia di danza perduta in una foresta marocchina; e Kanata no uta (Following the Sound) di Kyoshi Sugita, racconto a tre voci di altrettante solitudini, tra ascolto, incontro e comprensione. Tra gli eventi speciali troviamo in streaming anche 21 Days Until the End of the World di Teona Strugar Mitevska, un film che si chiede cosa fare quando ti rimangono solo 21 giorni di vita. Appartiene, infine, alla sezione Notti veneziane, osservatorio sul cinema italiano sempre gestito dalle Giornate degli autori, Casablanca di Adriano Valerio, documentario sull’incontro in Umbria di un marocchino in attesa di documenti e un’ex tossicodipendente pugliese di origini agiate.

Le masterclass e le conversazioni online

Imperdibili quest’anno anche gli incontri speciali trasmessi in streaming nella Sala Web di MYmovies: importanti personalità del mondo del cinema sono al centro di una serie di masterclass e conversazioni condotte da critici e giornalisti. Gli appuntamenti disponibili online sono quattro: le masterclass con gli autori Liliana Cavani (Leone d’oro alla carriera), Nicolas Winding Refn (Tributo a Ruggero Deodato) e Wes Anderson (Premio Cartier Glory to the Filmmaker), e la conversazione con i registi Edward Berger (Niente di nuovo sul fronte occidentale) e Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar), organizzata nell’ambito del Venice Production Bridge.

Come assistere ai film e agli eventi in streaming su MYmovies

La Sala Web della 80. Mostra del Cinema di Venezia ha una platea ad accesso limitato ed è raggiungibile da tutta Italia. I film e le masterclass sono disponibili online in contemporanea con le proiezioni e gli incontri al Lido e on demand per i giorni successivi, come indicato da calendario. Per accedere è sufficiente iscriversi a MYmovies ONE scegliendo una delle formule proposte:

