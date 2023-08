Food e superfood da mettere in valigia

Siamo pronti a partire per le vacanze: i più organizzati avranno già sicuramente preparato la lista delle cose da mettere in valigia per non dimenticare nulla, gli altri la faranno all’ultimo. Creme solari, spazzolino da denti, vestiti e accessori, ma quest’anno ricordiamo di portare con noi anche qualcosa di buono e salutare, evitando di accontentarci del junk food da spiaggia. CiboCrudo, il principale brand italiano di cibo plant-based e crudista, consiglia alimenti pratici e ideali da portare con noi in viaggio per accompagnarci nelle nostre colazioni, break pomeridiani e coccole di benessere all’insegna del relax e dello slow living.

A colazione

Viene considerata il pasto più importante della giornata e in vacanza, finalmente, possiamo prepararla con il ritmo che preferiamo, dedicandoci del tempo. Un porridge, una bowl con mix di frutta fresca e secca, o uno yogurt a cui aggiungere il tocco dei semi di chia o delle noci di macadamia. I semi contengono buone quantità di minerali tra cui calcio, fosforo e potassio, un buon equilibrio di aminoacidi essenziali e un elevato contenuto di acidi grassi omega-3, antinfiammatori e benefici per cuore e intestino; le noci di macadamia sono ricche di grassi monoinsaturi, i quali possono favorire la salute cardiovascolare abbassando i livelli di colesterolo, e contengono tocotrienoli con proprietà antiossidanti tra le più elevate.

Snack pomeridiano

Chi non vuole rinunciare a un gustoso break spezza fame, che ci si trovi in spiaggia a prendere il sole oppure in montagna durante una passeggiata, dovrebbe far scorta di frutta, secca o essiccata: il mango essiccato a fette, senza zucchero, e le mandorle pelate di Sicilia sono due alternative sane e pratiche, nei comodi pack morbidi e richiudibili. Il mango disidratato è una fonte di sostanze nutritive, tra cui la vitamina C, la vitamina A e i folati (vitamina B9). Contribuisce a mantenere sotto controllo i livelli di infiammazione, soprattutto grazie al suo elevato contenuto di antiossidanti, in particolare polifenoli e carotenoidi, e fornisce anche fibre alimentari, per supportare la salute intestinale. Dal gusto dolce e delicato, le mandorle pelate sono altamente proteiche ed energetiche, ricche di vitamine e sali minerali come calcio, manganese e magnesio. Hanno ottime proprietà antinfiammatorie e sono uno degli alimenti più ricchi di vitamina E, un prezioso antiossidante.

Superfood integratori

Per chi invece non vuole assolutamente rinunciare agli integratori naturali anche in vacanza, è importante che siano comodi da trasportare. La chlorella di CiboCrudo è disponibile in pratiche compresse che permettono di dosare la quantità in base alle proprie esigenze. La chlorella è un’alga verde unicellulare, invisibile a occhio nudo, che cresce in acqua dolce. Quello che la rende un ottimo integratore è soprattutto il suo contenuto di microelementi: betacarotene, minerali come iodio, ferro, calcio e magnesio, e aminoacidi essenziali dagli effetti detox e capaci di rafforzare la funzione immunitaria e contribuire ad abbassare il colesterolo. L’ashwagandha in polvere è da assumere quotidianamente facendola semplicemente sciogliere in un bicchiere d’acqua. Proveniente dalla tradizione ayurvedica e ricavata dalle radici di una pianta indiana, contribuisce alla riduzione dello stress e dell’ansia, oltre a supportare la funzione cognitiva e la memoria, e migliorare la resistenza fisica negli sportivi.

Coccola di bellezza

Finalmente in relax, abbiamo tempo da dedicare a noi stessi inclusa una coccola beauty tutta al naturale. L’amla in polvere può essere, infatti, ingerita per il benessere del nos tro corpo ma anche utilizzata per la cura dei nostri capelli. Ricca di vitamine A, C ed E aiuta il nostro sistema immunitario, mentre grazie ai sali minerali (potassio, fosforo, calcio e magnesio) è un toccasana per il sistema nervoso, per le ossa e il metabolismo energetico, riducendo la stanchezza. Per i nostri capelli l’ideale è una maschera: preparatela mettendo qualche cucchiaio di polvere in una ciotola con acqua tiepida sino a ottenere un composto cremoso, che va applicato sui capelli lavati e tamponati coprendo non solo i capelli ma anche il cuoio capelluto; lasciatela in posa per 15 minuti, e poi risciacquatela. Un nutrimento che donerà maggiore brillantezza e lucentezza, oltre a stimolare la crescita.