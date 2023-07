Una Analisi Sensoriale degli zuccheri equosolidali

Altromercato, prima realtà di Commercio Equo e Solidale in Italia e seconda al mondo, ha affidato a Good Senses, società italiana specializzata in analisi sensoriale per la ricerca & sviluppo e per il marketing e al Centro Studi Assaggiatori con il contributo e del Disaa (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali) dell’Università di Pisa l’analisi sensoriale di 6 zuccheri equosolidali.

Altromercato è una realtà nativa sostenibile che da sempre pone il consumatore davanti a una scelta: “Consumi o Scegli?”. Una scelta dietro la quale si nascondono svariati elementi dalla salvaguardia del pianeta, agli ingredienti equi e solidali alle storie di riscatto sociale e ambientale dei produttori dei singoli prodotti in oltre 40 paesi.

Un’analisi dell’identità sensoriale che ha permesso di comprendere da vicino le caratteristiche di ogni singolo zucchero: dalla dolcezza all’intensità olfattiva, dalla saturazione del colore alla tostatura. L’analisi ha fornito informazioni riguardo gli abbinamenti, l’origine e metodi di lavorazione, e ha aiutato a comprendere le specificità di ogni zucchero e le sue caratteristiche. Il tutto finalizzato a capire come esista uno “zucchero amaro per chi sfrutta”.

“Altromercato da anni costruisce filiere etiche e promuove un mercato più giusto nei confronti del pianeta e dei produttori. Attraverso l’analisi sensoriale dei nostri zuccheri di canna vogliamo dimostrare come il nostro zucchero non si debba descrivere solo in base alla sua dolcezza ma esprima diverse caratteristiche e differenze aromatiche che lo rendono un alimento e ingrediente pregiato.” afferma Valeria Calamaro, Responsabile Marketing e Sostenibilità di Altromercato “L’analisi sensoriale sui nostri zuccheri biologici equosolidali dimostra che ogni zucchero può essere abbinato diversamente a seconda delle sue caratteristiche organolettiche. Ed è proprio nella differenza che sta la nostra forza: ogni zucchero è unico come ogni luogo e ogni storia di riscatto dei nostri produttori.”

Nella pagina web è possibile studiare da vicino ogni tipo di zucchero equosolidale, dalla sua origine all’aspetto fisico, dal metodo di lavorazione ai possibili abbinamenti in cucina, scoprendo l’identità sensoriale di ogni singolo granello.

