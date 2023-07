I 5 must-have da avere in valigia per un’estate green

Vacanze, sole, relax e… nuove abitudini! L’estate è il momento perfetto per riprendere in mano la lista dei buoni propositi stilata a inizio anno e provare a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Perché non iniziare proprio dall’adottare uno stile di vita più sostenibile?!

Se le piccole azioni e i gesti di ogni giorno rappresentano un importante punto di partenza, anche gli oggetti che scegliamo di acquistare e che accompagnano la nostra quotidianità sono a tutti gli effetti degli strumenti fondamentali in ottica di una rivoluzione green.

CertiDeal, uno dei principali operatori specializzati in prodotti hi-tech ricondizionati in Italia, tra cui iPhone, Samsung, iPad e Apple Watch, rappresenta il compagno perfetto per vivere un’estate ultra-tech all’insegna della sostenibilità. Il mercato dei ricondizionati, infatti, permette di migliorare significativamente l’impatto ambientale provocato dai rifiuti tecnologici.

Oltre alla scelta di uno smartphone ricondizionato a un prezzo conveniente e con una garanzia di 24 mesi, sono numerosi gli accessori che permettono di rispettare l’ambiente e il proprio portafoglio, anche in estate!

Di seguito una lista dei 5 must-have da avere in valigia per una green summer:

Cover con tracolla: moda e comodità si uniscono in un accessorio che – grazie a un cordino regolabile – consente di portare il cellulare ovunque, riducendo il rischio di perderlo e contribuendo a evitare possibili cadute. L’alleato per chi, anche in vacanza, è perennemente in call!

Miniventilatore per cellulare: se un selfie tira l’altro e il caldo estivo sembra non volersi arrestare anche sotto l’ombrellone, un piccolo ventilatore da attaccare al telefono può salvare i veri tech-addicted da afa e sudore.

Auricolari Bluetooth (da €24,90 – disponibili qui): che vacanza sarebbe senza musica e podcast? Treno, aereo o automobile, qualunque sia il mezzo di trasporto per raggiungere la prossima destinazione, gli auricolari non possono mai mancare per allietare il viaggio di qualunque passeggero.

Custodia impermeabile: per ricordare i tuffi in piscina, le immersioni al mare o, perché no, filmare un’escursione di rafting, la cover subacquea non può mancare in qualunque vacanza che si rispetti. Una soluzione affidabile per proteggere lo smartphone e allo stesso tempo collezionare scatti da togliere il fiato.

Power bank: indispensabile in ogni viaggio, sia all’avventura che in un resort di lusso, il caricatore portatile è la salvezza di tutti i turisti. Per non rischiare di rimanere offline, bisogna sempre averne uno con sé.