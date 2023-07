Moda, sostenibilità ambientale e sicurezza

La gestione ambientale nel settore moda è diventato un tema di grande importanza negli ultimi anni, a causa dell’impatto significativo che in generale questa industria ha sull’ambiente e sul cambiamento climatico. Per affrontare queste problematiche, incoraggiate anche dai consumatori che stanno svolgendo un ruolo importante tramite l’aumento della domanda di prodotti che rispettano l’ambiente, molte aziende del settore stanno adottando strategie e politiche in tal senso. Ciò può avvenire attraverso l’adozione di pratiche sostenibili lungo l’intera catena di approvvigionamento, dalla produzione delle materie prime al ciclo di vita dei prodotti.

All’interno di un’azienda la gestione ambientale è un aspetto strettamente correlato e complementare alla sicurezza sul lavoro e l’integrazione di questi due sistemi porta a un approccio unificato e coeso verso una completa sostenibilità aziendale.

Il Gruppo Fashion Box, proprietario dei marchi REPLAY, REPLAY&SONS e WE ARE REPLAY, ha ottenuto con TÜV Italia la certificazione per entrambi i sistemi di gestione: la certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale e la certificazione ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro.

Il Gruppo Fashion Box nasce nel 1981 ad Asolo (TV) facendosi conoscere da subito per gli standard di qualità elevati nel settore del denim. Fin dalla sua fondazione ha sviluppato ed è rimasto fedele alla sua strategia fondamentale: visione del prodotto, espansione in nuovi mercati e controllo crescente della rete di distribuzione. Di conseguenza, Fashion Box è oggi presente in tutti i mercati europei, Medio Oriente, Asia, America e Africa in oltre 50 paesi, con una rete di distribuzione wholesale e shop in shop che vanta 4.000 punti vendita con 105 negozi al dettaglio e 125 corner. Le esportazioni rappresentano il 90,5% del fatturato.

Le certificazioni ISO 14001 e ISO 45001 si iscrivono in un nuovo percorso di salvaguardia del pianeta che mira ad associare gli storici elementi di qualità e innovazione a sistemi strutturati che puntano a ridurre l’impatto ambientale e sociale dell’azienda, così come quello dei propri fornitori. Per questo le certificazioni appena ottenute riguardano i siti produttivi e i magazzini dell’azienda, ma anche tutti gli store di proprietà e lo show room di Milano.