Scuola pronti a partire i 1.750 studenti di Intercultura. 40 quelli marchigiani

Non si ferma il desiderio dei giovani studenti italiani di trascorrere un periodo all’estero con Intercultura. Oltre 1.750 adolescenti da tutta Italia stanno già facendo la lista di quello che metteranno in valigia quest’estate, quando partiranno per un’esperienza che cambierà la loro vita.

I ragazzi risultati vincitori del concorso di Intercultura nelle Marche sono oltre 40, pronti per partire. Le destinazioni che accoglieranno il numero più consistente di adolescenti della Regione sono: USA, Thailandia, Portogallo, Panama, Irlanda, Giappone, Brasile.

Due su tre dei vincitori sono beneficiari di una borsa di studio a totale o parziale copertura dell’intera quota di partecipazione, anche grazie alla collaborazione con diversi partner esterni, alcuni dei quali hanno destinato il loro contributo proprio a studenti meritevoli del territorio. Tra questi: Hera S.p.A., Fondazione Cariverona, ALLSPARK SB S.R.L.

INTERCULTURA E’ ALLA RICERCA DELLE FAMIGLIE CHE VOGLIANO ACCOGLIERE UNO STUDENTE DALL’ESTERO IN ARRIVO DA SETTEMBRE

Per uno studente che parte, ce n’è uno che viene, anzi più di 400: anche loro teenager di 60 Paesi di tutto il mondo, che arriveranno in Italia a inizio settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Con Intercultura le famiglie hanno la possibilità di partecipare a uno scambio culturale, un’esperienza che significa confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse. In queste settimane i volontari in tutta Italia stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese: a inizio settembre saranno 400 i giovani che giungeranno in Italia.

Le candidature possono essere inviate anche attraverso questa pagina del sito www.intercultura.it/famiglie o è possibile contattare direttamente i responsabili dei programmi di ospitalità di una delle 159 città dove sono presenti i volontari dell’Associazione: www.intercultura.it/centri-locali