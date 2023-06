Mattarella, importante la circolazione dei talenti

“Desidero fare eco alle sagge parole del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ringrazio per il suo alto servizio al Paese. Il suo messaggio odierno sull’importanza di passare “dalla fuga dei cervelli alla circolazione dei talenti” tocca un punto cruciale per i giovani italiani. Ci impegniamo a lavorare in un’Italia in cui l’opportunità di lavorare all’estero, o in altre aree del Paese rispetto a quella di origine, rappresenti una scelta libera e non un obbligo”. Lo afferma Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani.

“Crediamo – prosegue – fermamente che la valorizzazione dei talenti che si formano in Italia e all’estero, attraverso l’interazione e il confronto tra culture diverse, può essere un motore di crescita e avanzamento in tutti i campi. L’esperienza acquisita in altre realtà e in altri paesi non è solo preziosa, ma è una risorsa fondamentale per alimentare un circolo virtuoso di abilità e competenze. Ma questo, appunto, deve essere il frutto di una scelta libera e non di uno stato di necessità”.

“È importante riconoscere che il futuro dell’Italia è intrinsecamente legato alla sua gioventù. In questo giorno di celebrazione, è doveroso – aggiunge la Presidente del CNG – che da parte di tutti venga rinnovato l’impegno a lavorare per un’Italia che valorizza i suoi principi fondanti a partire da libertà, democrazia, ma anche quello dell’uguaglianza, del rispetto e tutela della diversità, l’inclusione e l’innovazione. Un’Italia di cui noi, e le future generazioni, possiamo continuare ad essere orgogliosi. Viva la Repubblica! Viva l’Italia!”