Matt lancia il concorso per giovani talenti del cinema

Matt (https://www.matt.it/), marchio di A&D S.p.A, leader dell’integrazione alimentare, dell’alimentazione biologica e funzionale e della cosmetica, in collaborazione con Fondazione Milano – Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, lancia il concorso “Nutrire il proprio benessere”, per supportare i giovani talenti del cinema con particolare attenzione all’ambito audiovisivo, offrendo una concreta opportunità di lavoro in cui possano esprimere al massimo la propria creatività.

I partecipanti, neodiplomati e neodiplomate della storica scuola milanese, dovranno realizzare entro il 30 giugno uno script o uno storyboard utili alla creazione di uno spot di 90 secondi che tragga ispirazione dai valori, dai messaggi e dalla mission del brand: coltivare la relazione con sé stessi e adottare uno stile di vita sano ed equilibrato, oltre a far sentire bene, può modificare il rapporto che si ha con gli altri e con il pianeta.

I migliori progetti verranno presentati da chi li ha ideati a una giuria composta da membri della scuola e dell’azienda. Il vincitore sarà decretato a metà luglio e riceverà un premio di € 8.000, utile per la realizzazione effettiva del video, nel rispetto delle scelte creative, artistiche e stilistiche individuate dallo script iniziale. Il vincitore potrà quindi mettersi alla prova ed esprimere il proprio talento con un incarico di prestazione professionale, che sarà stipulato direttamente tra l’azienda e il vincitore.

“Nutrire il proprio benessere” è un concorso volto a promuovere il talento di giovani che si stanno avvicinando al mondo del lavoro. Abbiamo un’enorme responsabilità verso i ragazzi: per questo ci impegniamo a sviluppare progetti efficaci per valorizzare i loro talenti attraverso una vera e propria opportunità lavorativa”, dichiara Stefano Sacchi, Amministratore Delegato di A&D S.p.A.

“Ringraziamo Matt per la stima dimostrata nei confronti della nostra Scuola. La collaborazione con un’azienda così importante e portatrice di valori fondamentali per il nostro futuro è per noi un ulteriore passo verso una didattica in costante dialogo con il mercato. Grazie a questa partnership la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti offre ai suoi giovani diplomati e diplomate l’opportunità di misurarsi da professionisti con il mondo del lavoro e di mettere la propria creatività al servizio di un valore irrinunciabile come il benessere nostro e del pianeta”, afferma Minnie Ferrara, Direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.