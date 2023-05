Per vendere casa, con l’Home Staging servono appena 27 giorni

Come si può valorizzare al meglio una casa per venderla in tempi rapidi e con una migliore difesa del prezzo? Per questo nasce l’Home Staging, una tecnica di marketing nata in America per vendere o affittare casa più velocemente, che gli italiani stanno sempre più conoscendo ed utilizzando. Lo dimostrano i recenti dati raccolti dalle due associazioni di categoria italiane che riuniscono i professionisti della valorizzazione immobiliare. Dal sondaggio relativo al 2022 condotto dall’Associazione Nazionale Home Staging Lovers e dall’Associazione Professionisti Home Staging Italia emerge che la casa post-Home Staging trova un compratore in media in 27 giorni (contro i 36 di permanenza sul mercato post-Home Staging rilevati nel 2021), quindi molto più velocemente rispetto ai 175 giorni della media italiana (fonte: Banca d’Italia). Il dato complessivo del venduto post-Home Staging resta stabile al 96%. Quanto allo sconto medio, quello post-Home Staging scende dal 3% (nel 2021) al 2% (dato 2022).

“Appare sempre più evidente come la consulenza di un Home Stager professionista possa essere determinante per un’ottimale presentazione della casa sul mercato, che si tratti di vendita o locazioni”, commenta Michela Galletti, Presidente dell’Associazione Nazionale Home Staging Lovers, associazione iscritta agli elenchi del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) che riunisce il maggior numero di professionisti attivi nella valorizzazione immobiliare.

Un intervento ben studiato di Home Staging completo di servizio fotografico professionale e la scelta di un’ efficace strategia di vendita in collaborazione con professionisti immobiliari, sono la soluzione vincente per ridurre drasticamente i tempi di vendita di un immobile, come pure per ottenerne il massimo nel settore delle locazioni: “I dati relativi all’Home Staging per la vendita sono ancora più performanti rispetto a quelli giù ottimi rilevati nel 2021, con lo sconto medio che scende al 2%, a dimostrazione che un intervento di Home Staging mantiene alta la percezione del reale valore di un immobile e permette di contenere in misura importante lo sconto medio. Per quanto riguarda le locazioni brevi, destinate al settore turistico, siamo passati dal + 10% di prezzo di locazione e 36% di aumento del tasso di occupazione medio nel 2021 ad un + 21 di aumento del valore medio e un +49% di tasso di occupazione post Home Staging”.

Resta stabile il dato relativo alla locazione a lungo termine, con un +8% di aumento del valore di locazione.

L’Home Stager è un professionista della valorizzazione e “messa in scena” di una proprietà con l’obiettivo di valorizzarne il potenziale e metterne in luce i punti di forza, studiando nel dettaglio il target ben individuato di compratori o affittuari.

Afferma Michela Galletti, Presidente dell’Associazione Nazionale Home Staging Lovers: “Questi dati positivi e una sempre maggiore conoscenza dell’Home Staging ci rendono orgogliosi del lavoro svolto dai nostri associati su tutto il territorio nazionale. La formazione resta un punto cardine per HSL: nel loro percorso, gli associati possono ottenere l’Attestato di Qualità e Qualificazione dei Servizi svolti, a dimostrazione dell’efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio e per incrementare la soddisfazione del cliente”.