Aumento bollette, l’app Billoo trova gli errori nella fatturazione

Un risparmio da 200 a 900 euro all’anno per gli utenti che, a seguito di anomalie o imprecisioni scovate da Billoo nelle bollette di luce e gas, decidono di affidarsi all’app per cambiare fornitore. Il tutto senza passare da un call center, ma direttamente tramite un click sull’applicazione.

Maggio non sarà un mese indolore per i risparmi degli italiani, con la bolletta del gas che tornerà ad aumentare (+22,4%). Adesso però, grazie all’app Billoo che permette di risparmiare sui costi delle bollette di luce e gas, gli italiani hanno un alleato in più contro il caro energia. Scaricandola da Apple Store o Play Store e inserendo la bolletta in formato pdf, Billoo procede a un controllo dettagliato della fattura energetica, con un duplice obiettivo: andare alla ricerca di errori di fatturazione e analizzare i prezzi dei consumatori, troppo spesso ingiustificatamente alti.

«Basta caricare la bolletta con un click e poi Billoo penserà a tutto – afferma Giovanni Baroni, founder della Startup innovativa nata pochi mesi prima della pandemia – attraverso un servizio totalmente gratuito. Grazie a una potentissima infrastruttura informatica, Billoo controlla la bolletta punto per punto. Se nota qualche anomalia, avvisa l’utente tramite una notifica, chiedendo se vuole procedere con la richiesta del rimborso che gli spetta». Ciò che hanno notato gli esperti di Billoo è che il 40% delle bollette di chi scarica l’app presenta dei problemi: errori di fatturazione, ritardi nelle comunicazioni, tariffe non aggiornate, imposte non dovute o persino addebiti di voci non richieste. Il 50% dei “Billooers” che decide di cambiare fornitore tramite l’applicazione ottiene un risparmio clamoroso: dai 200 ai 900 euro all’anno.

«Billoo offre uno strumento tanto innovativo quanto prezioso di nome Billoo Switch – continua Baroni – attraverso il quale cambiare fornitore diventa sicuro e velocissimo: la nostra tecnologia e il nostro Team permettono ai clienti di passare da un fornitore all’altro in trenta secondi in totale sicurezza». Dopo l’aumento di capitale da 1 milione di euro raccolto per potenziare la struttura, Billoo si propone di diventare il consulente energetico degli italiani. «Billoo è una applicazione rivoluzionaria – conclude Baroni – perché permette di cambiare fornitore senza perdere tempo con i call center, è sicura perché protegge i dati attraverso un sistema crittografato di ultima generazione ed è efficiente perché propone di cambiare fornitori attraverso calcoli precisi e non facendo iperboliche supposizioni».