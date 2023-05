Carugate (MI) dal 23-5 al 04 6 mostra ESG – Agenda 2030 c

Martedì 23 maggio alle 17.30 al Centro Commerciale Carosello si terrà l’inaugurazione della mostra ESG – Agenda 2030 che sarà ospitata all’interno del centro commerciale di Carugate (MI) dal 23 maggio al 04 giugno.

La mostra illustra in 6 panchine di legno, 6 biciclette e 7 pannelli in legno tematizzati gli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dall’Agenda 2030 dell’ONU e sottoscritta da ben 193 Paesi.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Carugate Luca Maggioni, Marcella Sangalli (Vice Sindaco e Assessore Scuola, Istruzione, Attività educative per l’Infanzia), il Dirigente Scolastico dott. Luca Zaccagnino e i rappresentanti del Comitato Genitori, oltre alla Direzione del Centro.

“I lavori in mostra sono stati realizzati nell’Atelier di Tecnologia della Scuola secondaria di primo grado di Carugate, uno spazio di circa 200 mq, realizzato nel 2015, grazie alla progettualità dei soggetti che lo utilizzano e ai fondi pervenuti da un bando ministeriale. L’Atelier, però, è soprattutto un luogo dove si riesce a sperimentare una didattica laboratoriale- cooperativa- innovativa e a servizio del territorio. Questa sperimentazione ha trovato la sua migliore espressione, grazie alla collaborazione negli anni con Roberto Guzzi della Cooperativa il Germoglio, nella realizzazione delle installazioni realizzate dagli studenti.” – dichiara Chiara Guagnano, Professoressa dell’Istituto Comprensivo Carugate.

“La Cooperativa Sociale Il Germoglio da 25 anni lavora sul territorio dell’Est Milanese. Offre servizi di tipo educativo rivolto a persone con disabilità sia diurni che residenziali; servizi per bambini in età scolare, ma anche progettualità legate all’assunzione di soggetti svantaggiati, all’interno di ambiti lavorativi. In particolare per questo progetto ha messo a disposizione delle classi le esperienze dei propri laboratori di riciclo, riutilizzo e riparazione (legno, cialde alluminio, riparazione e decorazione biciclette), gli operatori con le persone inserite nei servizi hanno trasmesso delle competenze nei vari ambiti agli alunni per poi applicarli ad oggetti concreti progettati dai gruppi classe.” – continua Roberto Guzzi, Operatore Sociale de Il Germoglio Cooperativa Sociale.

Siamo orgogliosi di ospitare questo speciale evento e invitiamo tutti i nostri visitatori a scoprire le diverse installazioni, in collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado della cittadina, che hanno realizzato in base agli obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, e che hanno fortemente voluto esporre all’interno del nostro Centro Commerciale;questa iniziativa è parte di un piano più ampio di attività a tema sostenibilità sociale ed ESG sviluppate dalla proprietà del centro commerciale Eurocommercial – conclude Federico Guidolini, Center Manager Carosello.

Ridurre povertà, disoccupazione e disuguaglianze, proteggere l’ambiente terrestre e marino, contrastare i cambiamenti climatici, migliorare la qualità della vita dei cittadini, dotarsi di infrastrutture adeguate: questi alcuni degli obiettivi da raggiungere per fare dell’Italia un Paese più sostenibile dal punto di vista ambientale, economico, umano, culturale, solidale, alimentare, energetico e istituzionale.