Torna a Milano il Festival delle lettere

Torna dal 13 al 14 maggio 2023 a Milano, nella splendida cornice di Villa Clerici, l’appuntamento con il Festival delle lettere, la più importante manifestazione italiana dedicata alla scrittura epistolare, che per la sua XVII edizione ha indicato come tema dell’anno “LETTERA A UN INFLUENCER”. L’iniziativa – che nei suoi quasi vent’anni di attività ha raccolto ad oggi l’incredibile numero di oltre venticinquemila lettere scritte rigorosamente a mano – è organizzata dall’Associazione 365GRADI.

Anche quest’anno non mancheranno collaborazioni importanti, tra nuovi ospiti e amici del Festival, e soprattutto grandi emozioni, quelle che solo le lettere scritte a mano possono accendere. A rendere ancora più speciale questa edizione sarà una sede d’eccezione, Villa Clerici, meravigliosa residenza settecentesca sita in Milano che per due giorni si trasformerà in vera e propria “Casa delle lettere”, ospitando i numerosi eventi del Festival e la premiazione dei vincitori. Un luogo inaspettato e sorprendente, con magnifici saloni interni e due teatri all’aperto immersi in un grande giardino all’italiana, che il pubblico potrà scoprire e visitare per l’occasione.

Sono state oltre 800 le lettere arrivate da tutta Italia, raccolte come ogni anno grazie al bando lanciato dal Festival delle lettere, che invita tutti gli amanti della scrittura epistolare, e non solo, a impugnare carta e penna per dare voce a emozioni, paure, ricordi, esperienze e speranze da mettere nero su bianco per condividere una pagina importante della propria vita. Parola d’ordine della XVII edizione, dedicata al tema “LETTERA A UN INFLUENCER”, è condivisione: perché ogni influencer che si rispetti fa della sua vita e di ciò che la caratterizza un qualcosa da raccontare, evidenziare, celebrare ed esaltare, e perché condividere storie ed emozioni per avvicinare le persone è l’obiettivo principale che anno dopo anno guida il Festival delle lettere.