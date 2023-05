Premio internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo, aperte le iscrizioni

Il PIF 2023 (Premio internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo), il festival & concorso per fisarmonicisti più importante a livello mondiale, si terrà quest’anno dal 13 al 17 settembre nella città marchigiana patria del popolare strumento. Nel frattempo si sono aperte le iscrizioni per partecipare alla competizione, che negli ultimi due anni, ha richiamato centinaia di talenti dello strumento a mantice provenienti da tutto il mondo. A dare il via ufficiale all’edizione 2023, la numero 48, il confermatissimo direttore artistico, Antonio Spaccarotella, per il terzo anno consecutivo alla guida della prestigiosa manifestazione, che, attraverso un fitto cartellone di eventi di grande respiro, tra progetti inediti, prime assolute, concerti ricchi di contaminazioni artistiche affidati a grandi nomi e astri nascenti della scena musicale internazionale, momenti di incontro tra musica e teatro d’autore, progetti di didattica e ricerca e tante altre novità, si propone, con successo di pubblico e critica, di veicolare l’eleganza comunicativa della fisarmonica e la sua identità di strumento capace di unire i più disparati linguaggi musicali.