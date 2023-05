Vasculiti ANCA-associate: un Webinar il 15 maggio 2023 alle ore 16.00

Le vasculiti ANCA-associate sono un gruppo di malattie autoimmuni che causano una infiammazione ai piccoli vasi sanguigni e, di conseguenza, un possibile danno – più o meno grave – a tessuti e organi in tutto il corpo. Le cause scatenanti sono ancora poco chiare e i sintomi possono essere molto diversi da un paziente all’altro, cosa che rende complesso il processo di diagnosi. Una diagnosi precoce, una presa in carico efficiente, una valutazione multidisciplinare e un approccio terapeutico mirato sono tutti fattori in grado di rivoluzionare la vita di chi convive con questa patologia, che può avere un impatto molto grave sulla salute e sulla quotidianità dei pazienti.

Un percorso medico a misura di pazienti e caregiver è fondamentale per migliorare la qualità di vita, ma non sempre si raggiunge questo obiettivo: OMaR – Osservatorio Malattie Rare, con il patrocinio di ANMAR Onlus – Associazione Nazionale Malati Reumatici e AMA Onlus – Associazione Malattie Autoimmuni Mario Rossi e il contributo non condizionante di CSL Vifor, organizza l’incontro “Vasculiti ANCA-associate: lavorare insieme per i pazienti” per favorire il dialogo tra specialisti e pazienti e offrire un’occasione di aggiornamento sulle attuali prospettive assistenziali e terapeutiche. All’interno dello spazio del webinar sarà possibile esporre dubbi e fare domande agli esperti e alle associazioni presenti online.