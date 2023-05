Il potenziamento del network è uno degli obiettivi di RE/MAX Italia, che punta entro fine 2023 a superare i 5.500 affiliati su scala nazionale. Un progetto di crescita che amplia ulteriormente le opportunità professionali offerte dal Gruppo immobiliare in franchising guidato dal fondatore Dario Castiglia.

In particolare, RE/MAX è alla ricerca di 740 agenti immobiliari da inserire nelle proprie agenzie. Un’operazione di recruitment su scala nazionale che durerà per tutto il mese di maggio, durante il quale il network proporrà la consolidata formula dei Career Day & Night: un evento diffuso che prevede oltre 50 appuntamenti, diurni e serali, in altrettante agenzie RE/MAX lungo tutta la penisola. Nel corso dei Career Day & Night, gli aspiranti consulenti immobiliari potranno interfacciarsi direttamente con lo staff dell’agenzia a loro più prossima per conoscere chi ha già intrapreso con successo la carriera immobiliare nelle agenzie del Gruppo. Inoltre, i candidati accederanno direttamente al primo step del processo di selezione.

La ricerca di RE/MAX è rivolta ad agenti immobiliari e professionisti del settore, architetti, geometri, ma anche a donne e uomini con esperienza maturata in altri ambiti commerciali che vogliano cimentarsi nel settore dell’intermediazione immobiliare, nonché a giovani e meno giovani, anche senza esperienza, alla ricerca di una professione caratterizzata da forte autonomia e indipendenza, che offre interessanti opportunità di reddito con inquadramento a Partita IVA. Tra i requisiti richiesti: diploma superiore, attitudini commerciali di time management, forte orientamento al risultato, ma anche spiccate capacità relazionali, empatia, energia, pensiero innovativo, propensione a lavorare in modo indipendente e, allo stesso tempo, a far parte di un grande team.

Diventare consulente immobiliare RE/MAX significa, infatti, entrare in un network fortemente integrato, basato sulla formula dello studio associato, in cui agenti e broker collaborano sinergicamente creando economie di scala e beneficiando della forza di un brand riconosciuto e pluripremiato a livello

internazionale, che assicura i più alti trattamenti provvigionali del settore. Plus a cui si aggiunge l’accesso alle tecnologie più avanzate e a strumenti di marketing esclusivi, che contribuiscono a garantire elevati margini di profitto e ampie possibilità di crescita personale e professionale. Il Gruppo, inoltre, offre percorsi di formazione per un costante aggiornamento erogati da RE/MAX University in collaborazione con partner nazionali e internazionali.

Gli interessati possono trovare l’appuntamento più vicino e scoprire le modalità di registrazione al seguente link:

https://www.remax.it/pagine/career