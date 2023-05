Il 2022 è l’anno dell’ Orgoglio Second Hand

Realizzata la nona edizione dell’annuale Osservatorio Second Hand Economy, da BVA Doxa per Subito, che fotografa ad ampio spettro valore economico, nuovi trend, impatto sociale, spaccato regionale e tanti altri aspetti legati alla compravendita dell’usato in Italia.

Dall’Osservatorio emerge che sempre più italiani scelgono l’usato, consapevolmente, 24 milioni nel 2022, perché attenti all’ambiente, al portafoglio e ai comportamenti smart, tanto da parlare di orgoglio second hand proprio perché si fa second hand forti di valori centrali e attuali.

Anche il valore generato dalla compravendita dell’usato aumenta e si attesta a 25 miliardi di €, il più alto di sempre.

Le evidenze principali:

– Comprare e vendere usato si conferma al terzo posto tra i comportamenti sostenibili, praticato dal 57% degli italiani, 24 milioni solo nell’ultimo anno. Aumentano tra gli utenti soprattutto famiglie con bambini piccoli (75%), GenZ e Millennials (73%)

– Il valore generato dalla Second Hand in Italia nel 2022 è di 25 miliardi di euro, il più alto di sempre, e rappresenta l’1,3% del PIL nazionale. 11,9 miliardi di euro, il 47% del totale, arrivano dall’online, canale preferito dal 65% dei rispondenti. 6 compravendite su 10 vengono gestite totalmente online, anche grazie a un’esperienza sempre più e-commerce like

– Cresce, dopo due anni difficili, anche l’offline, segno di un mercato sano che si sta consolidando

L’usato si riconferma la prima scelta per il 67% degli acquirenti, quest’anno cresciuti del 5%

– Il guadagno medio per chi vende si attesta a 953€. Tra le regioni che superano la media nazionale ci sono Campania (1.114€), Veneto (1.099€) e Lombardia (€ 970)

– Sul podio delle categorie per valore generato troviamo Veicoli (10,6mld di €), Casa&Persona (6,7mld di €), Elettronica (4,5 mld di €), Sports&Hobby (3,4 mld di €)

– Sul podio delle regioni in cui l’economia dell’usato genera più valore troviamo: Lombardia (4,2 mld €), Campania (3,1 mld €) e Lazio (2,7 mld €)