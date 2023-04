Un’esperienza indimenticabile per la ‘Festa della mamma’

Di mamma ce n’è una sola e, come ogni anno, desideriamo dimostrarle tutto il nostro l’affetto e la gratitudine per quello che fa per noi!

Stupiscila con un’esperienza indimenticabile: una delle viste più affascinanti e spettacolari di Milano. Rivington, il primo ristorante di ispirazione newyorkese all’interno dell’Hyatt Centric Milan Centrale, l’hotel che strizza l’occhio alla moda e al design, ha scelto di dedicare proprio alla mamma uno speciale menù, da assaporare tutte le sere dall’8 al 13 maggio.

Seduti tra le vetrate a tutta altezza con vista sullo skyline di Porta Nuova, immersi in un’atmosfera jazzy, Rivington promette grandi emozioni, in un viaggio culinario e sensoriale 100% made in NYC.

Lo speciale menu prevede un calice di Berlucchi 61 Satin come benvenuto. A seguire, lo Spaghettone di Gragnano, meat-ball e raspadura accompagnato da un Pinot nero – Elena Walch. Si continua con la Glazed Duck, pak choy e mais tostato, accompagnata da un calice di Zinfandel – Francis Ford Coppola. Conclude, con una nota di dolcezza, la NY Cheese cake. Il menu ha un costo a persona di 70€ euro.

Ma non finisce qui! Per chi desidera regalare un’esperienza davvero completa, è possibile acquistare un pacchetto che prevede, oltre alla cena con il menù speciale, una notte in una camera King con colazione, oltre all’ingresso nell’area SPA dell’hotel. Nella tranquillità dell’area benessere, si potranno trascorrere un paio d’ore di totale relax, tra un idromassaggio all’interno del suggestivo bagno romano, una sauna, un bagno turco, una grotta di sale, docce sensoriali e perdersi sotto una volta stellata con indimenticabili giochi d’acqua. Il costo del pacchetto è di euro 410,00 per notte.