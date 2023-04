Borse di studio MBA per chi si occupa di volontariato

L’International University of Monaco, la Business School del Principato di Monaco, per promuovere l’eccellenza a sostegno dei giovani talenti, mette a disposizione 3 MBA Special Talent Scholarship per tutti gli studenti ammessi al master che potranno presentare la propria candidatura per una delle categorie proposte.

Le categorie interessate sono le seguenti:

– Borsa di studio per atleti: per un candidato che pratichi sport ad alto livello e che abbia ricevuto riconoscimenti per i suoi risultati.

– Borsa di studio per artisti: per un candidato che sia un artista riconosciuto nel suo settore (ad esempio uno stilista, un musicista, un ballerino di danza classica, ecc.)

– Borsa di studio per chi si occupi di volontariato: per un candidato che abbia condotto azioni caritatevoli/umanitarie e abbia raggiunto importanti obiettivi.

Per ciascuna borsa di studio (importo pari a 10.000 €) potrà esserci un solo vincitore per categoria e il termine ultimo per presentare la domanda è lunedì 15 maggio 2023.

L’open day, in programma il prossimo sabato 15 aprile, sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio tutti i corsi di laurea triennale e magistrale erogati dalla scuola, presso la sede di Rue Hubert Clerissi nel quartiere della Condamine e per approfondire proprio il Master in Business Administration che prepara i professionisti a carriere manageriali di alto livello. Il programma MBA aiuta a sviluppare un pensiero strategico, capacità di leadership e di negoziazione. Attraverso un approccio pedagogico che combina lezioni, seminari, workshop e analisi di case studies, nonché progetti di gruppo e simulazioni aziendali condotte da accademici e professionisti, i partecipanti acquisiscono gli strumenti e le competenze manageriali per diventare leader in aziende di respiro internazionale.