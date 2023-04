Sono circa 28 milioni i presbiti in Italia, negli Stati Uniti superano i 100 milioni e superano i 2 miliardi in tutto il mondo. Con l’innalzamento dell’età media inoltre, si tratta di un disturbo che accompagna le persone anche per 40 o 50 anni.

Neopresbiti, chi sono e l’esigenza di una correzione personalizzata/su misura

Chi sono i neo-presbiti? L’identikit: tra i 40 e i 50 anni, giovani, dinamici, ‘social’ che iniziano a non vederci bene da vicino. Ma è bene non generalizzare, quando si parla di neo-presbiopia, infatti, è importante individuare due distinte categorie di persone: emmetropi e ametropi.

“L’emmetrope, cioè chi non ha mai sofferto di problemi visivi, sicuramente si accorge del deficit da vicino quando le strategie compensative non riescono più a risolvere il problema e di primo impatto si acquistano lenti premontate che hanno dei limiti (medesima correzione sulle due lenti, focale unica che non si adatta ad una correzione modulare utile nel mondo del lavoro)” – afferma il Dott. Loperfido.

Per gli emmetropi, sono consigliabili lenti monofocali come le Supereader e le Sync Hoya: le prime, ideali per la lettura e per chi non vuole indossare gli occhiali tutta la giornata, le seconde rappresentano un importante supporto in attività che richiedono l’uso del computer. Entrambe offrono profondità di visione maggiore rispetto a quella delle lenti di un occhiale “standard” e sono le lenti consigliate per chi inizia ad avere difficoltà nella visione da vicino ma non ha mai indissato occhiali sino ad ora.