Gli italiani tra viaggi, esperienze culinarie e intrattenimento culturale

Una ricerca di American Express sulle passioni e gli hobby degli italiani, condotta da Human Highway[3], rivela che gli italiani spendono in media 2.658 euro all’anno per assecondare le loro passioni, tra viaggi, intrattenimento ed esperienze culinarie. A oltre 8 persone su 10 piace vivere le proprie passioni nel quotidiano e non considerarle solo occasioni speciali. Quasi il 60% degli intervistati concorda sul fatto che gli eventi vissuti negli ultimi 3 anni abbiano riacceso la scintilla per provare nuove esperienze e godersi la vita.

La classifica delle passioni degli italiani: in testa i viaggi, seguiti da esperienze culinarie e intrattenimento culturale

In merito alle loro passioni, gli italiani hanno le idee chiare: in generale i viaggi e il buon cibo mettono d’accordo tutti, ma con peculiarità specifiche. In particolare, spopolano i viaggi nella natura (al mare, in montagna, etc.) per il 76% degli intervistati, seguono i viaggi culturali (es. città o borghi, in Italia o all’estero), con una preferenza per il 71%, e i viaggi “relax” (in hotel con spa, all inclusive) citati dal 60% dei rispondenti.

Insieme ai viaggi, anche le esperienze culinarie entusiasmano gli italiani: il 62% del campione ama andare al ristorante, mentre “cucinare per sé e per gli altri” è una passione per il 59% dei rispondenti.

Tra le attività a cui gli italiani amano dedicarsi ritroviamo anche la lettura (60% del campione) oppure altre esperienze culturali, come visitare musei o mostre d’arte (per il 54% degli intervistati) e ascoltare musica dal vivo (46% del campione). Infine, si attestano intorno al 30% le preferenze degli italiani verso altre due categorie: partecipare ad eventi sportivi dal vivo (32%, che sale a 45% fra gli uomini) e il collezionismo (29%) di oggetti come monete, fumetti e francobolli.

I Millennials spendono di più per dedicarsi alle proprie passioni

Dalla fotografia di American Express si evince chiaramente come tra le varie fasce della nostra popolazione i Millennials siano coloro che spendono di più per dedicarsi alle proprie passioni. Mentre la spesa media nazionale per esperienze da vivere nel tempo libero si attesta a 2.658 euro all’anno, coloro che rientrano tra i 29 e i 43 anni dichiarano di investire un budget annuo di 2.775 euro tra viaggi, cibo e intrattenimento.

In riferimento ai viaggi nella natura, addirittura l’80% dei Millennials rispondenti li definisce una vera passione, così come lo è il cibo per il 66% di loro, che amano guardare programmi a tema, seguire chef famosi sui social, comprare prodotti con cura, etc.

Inoltre, Millennials e Gen Z spendono più della media per vivere esperienze di intrattenimento come eventi culturali, cinema, spettacolo etc., ritenute importanti da oltre 8 persone su 10 (91% della GenZ; 86% dei Millennials).