Siria: metà della popolazione alla fame dopo 12 anni di conflitto e il terremoto

In Siria, un salario medio mensile copre attualmente circa un quarto del fabbisogno alimentare di una famiglia, ha detto oggi l’agenzia ONU World Food Programme (WFP), evidenziando l’urgente necessità di una più cospicua assistenza umanitaria mentre il paese è alle prese con l’impatto devastante dei recenti terremoti e con un conflitto che dura da 12 anni.

Circa 12,1 milioni di persone, oltre il 50 per cento della popolazione, sono attualmente in condizioni di insicurezza alimentare mentre rischiano di precipitarvi altri 2,9 milioni di persone. Dati recenti mostrano che la malnutrizione è in aumento, con tassi mai visti prima di deficit di sviluppo e malnutrizione materna.

“Bombardamenti, sfollamenti, isolamento, siccità, tracollo economico e ora terremoti di proporzioni sbalorditive. I siriani sono straordinariamente resilienti, ma c’è un limite alla sopportazione”, ha detto Kenn Crossley, Direttore WFP in Siria. “A che punto il mondo dirà: ora basta?”

I terremoti del 6 febbraio si sono abbattuti su un paese che vedeva già i prezzi del cibo alle stelle. In un anno è raddoppiato il costo della selezione di prodotti alimentari standard che il WFP utilizza per tenere traccia dell’inflazione alimentare. Ora sono 13 volte più costosi rispetto a tre anni fa e non si prevedono segnali di ribasso.

I recenti terremoti hanno evidenziato la necessità urgente di una maggiore assistenza umanitaria in Siria, non solo per le persone colpite dai terremoti, ma anche per coloro che erano già alle prese con prezzi alimentari alle stelle, crisi del carburante e consecutivi shock climatici. I prezzi del cibo e del carburante sono ai massimi da un decennio dopo anni di inflazione e svalutazione monetaria.

I tassi di deficit di sviluppo tra i bambini hanno raggiunto il 28 per cento in alcune parti del paese e la prevalenza della malnutrizione materna è del 25 per cento nel nord-est della Siria.

Un paese che prima era autosufficiente nella produzione alimentare ora si colloca tra i primi sei paesi al mondo con la più alta insicurezza alimentare e una forte dipendenza dalle importazioni di cibo. Infrastrutture danneggiate, costo elevato del carburante e condizioni vicine alla siccità hanno ridotto del 75 per cento la produzione di grano in Siria.

Il WFP fornisce assistenza alimentare a 5,5 milioni di persone in tutto il paese attraverso distribuzioni di cibo, programmi nutrizionali, pasti scolastici, assistenza in denaro e supporto per i mezzi di sussistenza, resilienza e reti di protezione sociale. Da quando il terremoto ha colpito la Siria settentrionale, il WFP ha raggiunto 1,7 milioni di persone colpite dal sisma, comprese quanti già beneficiavano di assistenza alimentare mensile.

Tuttavia, ristrettezze finanziarie per il WFP in Siria minacciano di ridurre l’assistenza, proprio quando le persone ne hanno più bisogno. Il WFP ha urgentemente bisogno di almeno 450 milioni di dollari per mantenere l’assistenza a oltre 5,5 milioni di persone in tutto il paese per il resto dell’anno, compresi 150 milioni di dollari per sostenere per sei mesi 800.000 persone colpite dal terremoto.

Senza risorse sufficienti, a partire da luglio il WFP dovrà ridurre drasticamente il numero di beneficiari, lasciando milioni di persone in condizioni di estremo bisogno senza assistenza alimentare.

“‘Il mondo ora ci ha dimenticato. Ѐ quello che ci dicono molti siriani, ed è un duro promemoria a fare di più “, ha detto Corinne Fleischer, Direttrice regionale WFP per il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Europa orientale. “Abbiamo bisogno di fondi per continuare a fornire cibo a milioni di famiglie, fino a quando i siriani non potranno tornare ad essere autosufficienti”.

Oltre a fornire assistenza alimentare immediata, il WFP lavora per trovare soluzioni a lungo termine per aiutare le comunità in Siria a diventare meno dipendenti dall’assistenza alimentare diretta. In tutta la Siria, il WFP sostiene la riabilitazione di sistemi di irrigazione, mulini, panetterie e mercati. Tali progetti comportano un maggiore ritorno sull’investimento rispetto alle distribuzioni alimentari tradizionali. Ad esempio, ogni dollaro investito nella riabilitazione di panetterie o canali di irrigazione può ridurre il costo annuale dell’assistenza alimentare generale di oltre 3 dollari.