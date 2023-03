Giornata Internazionale dell’Acqua: i consigli per evitare lo spreco

Secondo il rapporto annuale del World Economic Forum sul rischio globale del 2022, la crisi idrica rappresenta il terzo rischio globale in termini di impatto sul mondo. Lo studio sottolinea che la scarsità d’acqua e la gestione inadeguata delle risorse idriche possono minacciare la sicurezza alimentare, la salute umana, il benessere degli animali, l’ambiente, l’economia e la pace sociale.

In sintesi, lo spreco d’acqua è una problematica che richiede l’attenzione di tutti noi per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e preservare questo prezioso bene per le generazioni future.

In particolare, la Giornata Internazionale dell’Acqua di quest’anno si concentrerà sull’accelerazione del cambiamento. Per questo air up®, l’azienda tedesca che ha creato il primo sistema al mondo di bevande riutilizzabili che dà sapore all’acqua sfruttando il fenomeno fisiologico dell’olfatto retronasale, condivide alcune tips per rendere questo cambiamento effettivo nel quotidiano, partendo dalle piccole cose.

1. OPTA PER UNA QUICK SHOWER

In generale, per l’igiene personale è preferibile optare per una doccia. Preparare un bagno comporterebbe, infatti, un consumo idrico medio 4 volte superiore. Per ridurre ulteriormente il consumo di acqua durante la doccia, si consiglia di limitare il tempo di permanenza sotto l’acqua a un massimo di 7-10 minuti e di chiudere il rubinetto mentre ci si insapona. Inoltre, è possibile installare dispositivi di risparmio idrico come rubinetti a basso flusso.

2. CHIUDI IL RUBINETTO DEL BAGNO

Il consumo d’acqua relativo alla detersione è una tematica il più delle volte sottovalutata dalla maggior parte delle persone, ma di grande importanza. Specialmente se si ha la pessima abitudine di lasciare sempre il getto d’acqua aperto. Avere l’accortezza di chiuderlo mentre ci si lava i denti, mentre ci si insapona il viso o nel momento dello shampoo può sembrare scontato, ma è necessario per risparmiare litri e litri di acqua.

3. PENSALA DIVERSAMENTE IN CUCINA

Anche in cucina è necessario prestare attenzione alle piccole cose. Tra i tanti consigli, utilizzare un lavabo pieno di acqua invece di lasciare il rubinetto aperto mentre laviamo i piatti, scongelare gli alimenti preventivamente anzichè scongelarli sotto l’acqua corrente all’ultimo minuto e riparare tempestivamente eventuali perdite del rubinetto sembrano tutti accorgimenti da poco, che però possono fare la differenza.